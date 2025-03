(ha). Nachdem es am vergangenen Sonntag zu einem versuchten Sexualdelikt im Stadtteil Osdorf gekommen war, hat die Polizei einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Der Jugendliche befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Die steilt die Polizei heute mit und verweist auf den Hergang, der sich wie folgt abgespielt haben soll: eine 24-Jährige befand sich auf dem Weg von ihrem Auto zu ihrem Wohnhaus in der Straße Kroonhorst, als ihr ein Unbekannter bis in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses folgte, sie dort unvermittelt an eine Wand drückte und in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängte. Die Geschädigte schrie um Hilfe, woraufhin der Mann von ihr abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.

Die unverletzt gebliebene 24-Jährige konnte den Angreifer wie folgt beschreiben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank, dunkle Haare, dunkle Augenfarbe, „südländische“ Erscheinung, der mit einer schwarzen glänzenden Jacke und einer dunklen Hose und einem Cap bekleidet war.

Das für Sexualdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 42) übernahm die Ermittlungen. Im Rahmen dieser ergaben sich unter anderem aufgrund von gesicherten Videoaufzeichnungen Hinweise auf einen 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen als Verantwortlichen für die Tat. Gestern (27. Februar) vollstreckten Beamtinnen und Beamte des LKA 42 einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch ein Amtsgericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss. Hierbei nahmen sie den Jugendlichen vorläufig fest und stellten Beweismittel sicher. Ein Richter erließ mittlerweile einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.