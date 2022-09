(mr). Ärgerlicher Rechtschreibfehler auf einer Info-Tafel direkt am Treppengang zu Hamburgs S-Bahnen S 1, 2, 11 und 21. Für Hamburger wahrscheinlich kein Problem – sie überlesen den kleinen Fauxpas und wissen, dass die S 11 ihren Zielbahnhof im Stadtteil Blankenese hat. Auf dem Hinweisschild steht Blankensee! Allerdings ist Blankensee ein Dorf im brandenburgischen Landkreis Teltow-Flemming und gehört zur Stadt Trebbin. Zudem gibt es im schleswig-holsteinischen Lübeck den Stadtbezirk Blankensee. Dort befindet sich auch der Flugplatz. Wohin fährt denn nun die S-Bahn der Linie 11? Nach Schleswig-Holstein oder Brandenburg? Alles falsch. Natürlich fährt die S-Bahnlinie 11 über den Bahnhof Altona nach Blankenese. Einige Züge fahren dann sogar weiter als S 1 nach Wedel (Schleswig-Holstein). Nach Angaben einer Bahnsprecherin handelt es sich um einen Buchstabendreher.

Täglich kommen bis zu 450.000 Reisende am Hamburger Hauptbahnhof an. Damit zählt er zu den meist frequentierten Personenbahnhöfen Deutschlands. Unter den Reisenden sind zahlreiche Touristen, die sich in unserer Stadt nicht auskennen. Viele müssen in Nah- oder Fernverkehrszüge oder U- und S-Bahnen umsteigen. Da sind Hinweisschilder und –tafeln unabdingbar und Namen von Haltestellen – und gerade von Zielbahnhöfen – sollten auf Richtigkeit überprüft werden.