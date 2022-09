(mr). Was ist denn hier los? Eine Gruppe von 20 jungen Männern und Frauen versammelt sich vor dem Innocentiapark in Harvestehude. Sie bilden einen Halbkreis. Plötzlich rennen sie kollektiv in den Park hinein, in dem gerade mehrere Holzfäller mit Motorsägen Bäume abholzen. Überall Absperrhüte, rotweißes Flatterband ist über die Gehwege gespannt. Geschrei, Gebrüll. Die Gruppe stellt sich schützend vor die Bäume.

– Aber wieso werden Bäume im Innocentiapark gefällt? Antwort: es ist eine gedrehte Szene für die Improvisationsserie “Intimate”, die Serie mit Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis sowie Leonard Fuchs. Die Serie geht nach Angaben des TV-Senders Joyn bis an die moralische Schmerzgrenze – und auch mal darüber hinaus. Die Zuschauer begleiten in der Comedyserie die fünf Hamburger Freunde beim Erwachsenwerden und dem damit verbundenen grandiosen Scheitern an ihren eigenen sozialen Fähigkeiten. Das Besondere: Die fünf Hauptdarsteller produzieren die Serie mit ihrer eigenen TV-Produktionsfirma, schreiben die Drehbücher und führen Regie.

Weitere Darsteller sind unter anderem Heino Ferch, Valerie Stoll, Lilly Barshy und Ella Morgen.

Gedrehte Filmszene: Barbusig laufen diese

beiden Schauspielerinnen durch den Innocentiapark.

Zuvor haben sie sich mit Farbe bemalt.

Mit zwei Kameras wird aus verschiedenen Perspektiven die Aktivistenszene gedreht, es kommt abschließend zu einem Einsatz mit drei TV-Polizisten. Auch eine Limousine fährt in den Park – für Passanten ist diese Szene nicht gut einsehbar. Gebüsch und Bäume behindern die Sicht. Gute Sicht hingegen haben an diesem Drehtag zahlreiche Jogger, Hundespaziergänger und Anwohner, als sich mitten auf der Rasenfläche zehn Frauen und Männern plötzlich Oben-Ohne frei machen und sich gegenseitig mit Farbe bemalen. Zwei junge Männer beobachten das Treiben – um nicht zu sagen: sie spannern durch eine eigens für den Filmdreh aufgespannte Wäscheleine. Die Gruppe bekommt davon Wind, rennt kollektiv zum Duo und stellt es zur Rede. Zahlreiche Passanten, die an dem Tag durch den beliebten und belebten Innicentiapark gehen, halten die Szene mit ihren Smartphone fest.

Die Szene wurde übrigens nahe eines Spielplatzes gedreht, auf dem zahlreiche Kinder spielten. Zu Beschwerden wegen der Oben-Ohne-Szene kam es offenbar aber nicht. Apropos Oben-Ohne: neben den Schauspielerinnen und Schauspielerin waren nach unseren Recherchen 20 Komparsen für den Dreh mit den halbnackten Szenen engagiert, die als junge Studenten vor der Kamera standen. Frauen sollen nach Angaben einiger Komparsen fürs „Oben Ohne“ 300 Euro (brutto) an Gage erhalten haben. Die Männer 150 Euro (brutto).

Szene: Die beiden jungen Männer beobachten

von einem Spielplatz aus die Guppe von 20

Frauen und Männer, die sich oben frei machen

und gegenseitig auf dem nackten Oberkörper bemalen.

Die achtteilige Comedyserie soll im Frühjahr 2023 Premiere bei Joyn plus feiern. Danach soll die Serie in Doppelfolgen bei Pro 7 ausgestrahlt werden.

Auch am 1. September machte das Filmteam am Innocentiapark in Hamburg Aufnahmen. Es wurden unter anderem unspektakuläre Szenen in einem Gebüsch am Rande des Stadtparks gedreht. Weitere Drehorte sind neben diversen Stadtteilen in Hamburg auch Orte in der Nähe von Kiel. So dreht das Filmteam unter anderem eine Strandszene an der Kieler Förde.