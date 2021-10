(ha/mr). Für die 19. Staffel der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ (ARD) werden aktuell Mädchen und Jungen von 8 bis 12 gesucht. In den Sozialen Medien ruft die TV-Produktion Letterbox (dreht in Hamburg unter anderem „Großstadtrevier“, „Notruf Hafenkante“ und „Die Kanzlei“) Kinder dazu auf, sich ab sofort zu bewerben. Als Voraussetzungen werden gute Schulnoten, Sportlichkeit und Hamburg als Wohnort genannt. „Du musst im Großraum Hamburg wohnen und als Mädchen 8-12 Jahre und als Junge 11-12 Jahre alt sein“, heißt es wörtlich.

Seit mehr als 20 Jahren ermitteln die Kinderdetektive in der Speicherstadt

Die „Pfefferkörner“ freuen sich auch ausdrücklich über Bewerbungen von „People-of-Colour“-Kindern.

Wie wird das Casting ablaufen?

Den genauen Ort und den Zeitpunkt des Castings teilen wir rechtzeitig mit. Hierzu bekommen die Bewerber eine Casting-Szene zugeschickt, auf die sie sich gründlich vorbereiten sollten (Text gut lernen, Szene begreifen, Szene spielen). Das Casting wird mit einer Kamera aufgenommen und dauert nicht länger als etwa 20 Minuten. Die Wartezeiten drum herum können schon mal etwas länger sein. Bewerber sollten daher genug Zeit und Geduld mit bringen. Insgesamt rechnet das Filmteam mit 3 bis 4 Casting-Runden.

Was soll ich beim Casting anziehen?

Wir suchen für unsere Kinderserie Schauspieler und keine Models! Am besten kommen Bewerber in bequemer Kleidung, in der sie sich wohl fühlen und in der sie sich gut bewegen können. Die Filmcrew möchte alle Bewerber kennen lernen und appelliert alle Bewerber, sich so zu zeigen, wie man ist.

Alle Infos und einen Fragebogen finden Sie hier…