Schauspieler Rolf Becker auf Friedhof Ohlsdorf beigesetzt

(mr). Am 7. Januar 2026 fand in der Dreieinigkeitskirche im Hamburger Stadtteil St. Georg eine ergreifende Trauerfeier anlässlich des Todes von Schauspieler Rolf Becker statt. Familie, Freunde und Weggefährten nahmen Abschied, unter anderem hielten sein Sohn Ben Becker, Schauspielkollege Bernhard Bettermann und Bischöfin Kirsten Fehrs Trauerreden. Rolf Becker starb bereits am 12. Dezember 2025 nach kurzer schwerer Krankheitin im Alter von 90 Jahren einem Hospiz in Hamburg. Zu Lebzeiten wohnte er lange Jahre an der Straße Koppel – nur wenige Meter von der Kirche entfernt und ebenfalls auf St. Georg.

Wenig später wurde seine Urne wurde auf dem Geschwister-Scholl-Feld auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau fand die Grabstätte, an der zahlreiche Blumen und Kränze niedergelegt wurden. Ruhen Sie friedlich, Rolf Becker.

Übrigens ist Rolf Becker in guter Gesellschaft: auf dem Friedhof Ohlsdorf liegen zahlreiche prominente Persönlichkeiten wie Jan Fedder, Dietmar Mues, Hans Albers, Inge Meysel oder beispielsweise Edgar Bessen.