24-Jährige in Hamburg-Volksdorf beraubt

(ha). Am Abend des 15. Januar 2026 hat ein bislang Unbekannter im Hamburger Stadtteil Volksdorf am Wiesenkamp eine 24-jährige Frau überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ging die 24-Jährige vom U-Bahnhof Meiendorfer Weg zu Fuß in Richtung Wiesenkamp. Auf ihrem Weg bemerkte sie, dass ihr augenscheinlich ein Mann gezielt folgte. Der Unbekannte griff die Frau im Wiesenkamp unvermittelt an, raubte ihr die mitgeführte Umhängetasche und flüchtete in Richtung Amalie-Sieveking-Weg. Die Frau fiel bei dem Überfall zu Boden, blieb aber unverletzt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Peterwagen führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

– etwa 25 bis 40 Jahre alt

– zirka 185 bis 190 Zentimeter groß

– Schwarz

– schlanke Statur

– bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Sweatshirtjacke

mit Kapuze und dunklen Schuhen

Das Wandsbeker Raubdezernat (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.