Schneefall in Hamburg: Winterdienst seit 3 Uhr im Volleinsatz

(ha). Aufgrund des in der Nacht einsetzenden Schneefalls ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) auch in den frühen Morgenstunden des Freitags im Volleinsatz. Dementsprechend sind 728 Einsatzkräfte sind mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, um wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) zu räumen und zu streuen. Nebenstraßen, die außerhalb der beschriebenen Strecken liegen, werden nicht im Winterdienst bearbeitet. Der Schneefall wird voraussichtlich noch bis in den späten Vormittag anhalten. Da es trotz des umfangreichen Einsatzes weiterhin glatt sein kann, bittet die SRH alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Wichtig für alle Hamburgerinnen und Hamburger

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anliegerinnen und Anlieger verantwortlich. Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger:innen zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens 1 Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben Sie an Werktagen Zeit bis 8.30 Uhr Zeit.

Allgemeine Infos für alle zum Winterdienst der SRH finden Sie unter stadtreinigung.hamburg.