Fünf Messer, eine Schreckschusspistole: wieder Kontrolle am HBF

(ha). Am gestrigen Mittwoch (28. Januar) führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 20 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch. „Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben“, sagt Pressesprecher der Bunbdespolizei und Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens.

Etwa 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen:

– 611 x Personenkontrollen

– 1 x sichergestellte Schreckschusspistole; erforderlicher kleiner

Waffenschein war nicht vorhanden-

– 5 x sichergestellte Messer, 3 x Reizstoffsprühgerät-

– 6 x Verstoß Betäubungsmittelgesetz- -9 x Fahndungstreffer

(Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften nach

Straftaten + 1 ausländerrechtliche Festnahme; Zuführung in die

Untersuchungshaftanstalt eines türkischen Staatsangehörigen im Alter von 26 Jahren)

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet. Die Maßnahmen wurden durch insgesamt 33 DB -Sicherheitsdienst- und 30 Hochbahnmitarbeiter unterstützend flankiert.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Hamburger Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.