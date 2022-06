(mr). Ein Zivilwagen der Polizei Lübeck kommt auf dem Steinbeker Marktplatz in Hamburg-Billstedt zum Stehen. Die beiden Polizisten Finn Kiesewetter (gespielt von Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) stehen direkt hinter einem Linienbus, der an einer Bushaltestelle mit Fahrtrichtung Paulinaplatz auf Fahrgäste wartet. Beide Polizisten steigen aus. Kiesewetter hat sein Handy am Ohr, scheint mit dem Rechtsmediziner Strahl zu telefonieren. „Es sind seine Fingerabdrücke“, sagt er zu seinem Kollegen Englen. Beide gehen zu einem Bus, der in dem Moment abfährt. „Machen Sie den Motor aus, machen Sie sofort den Motor aus“, ruft Kiesewetter und versucht dem Busfahrer durchs Fenster klar zu machen, dass hier zwei Polizisten sind, die die Abfahrt des Busses verhindern wollen! Aber der Busfahrer drückt aufs Gaspedal. Er fährt an. Während sein Kollege noch mit letzter Kraft ins Innere des Busses gelangt, rennt Kiesewetter dem Bus noch ein paar Meter hinterher. Der Linienbus wendet und gibt dann noch einmal Vollgas. Ein Mitarbeitrer der Stadtreinigung (Stuntman) macht eine „rettende Rolle“ und kann dem Bus gerade noch so entweichen.

Der Linienbus fährt in rasamtem Tempo über den

Steinbeker Marktplatz. Der Busfahrer (Stuntman)

scheint keine Rücksicht auf Verluste zu nehmen

und fährt beinahe einen Mitarbeiter der Stadtreinigung (Stuntman) um.

Auch eine Frau mit

Kinderwagen ist in Gefahr…

Eine Frau mit Kinderwagen geht gerade über die Straße. Kiesewetter sieht sie und kann auch sie noch vor dem Bus retten.

Was dann passiert? Wird der Busfahrer vor Ort verhaftet? Was hat der Busfahrer angestellt? Das alles ist in den neuen Folgen von „Morden im Norden“ (ARD) zu sehen, die aktuell in Hamburg und Umgebung und in Lübeck gedreht werden.

Ingo Naukoks am Filmset von „Morden im Norden“.

Ende April 2022 haben die Dreharbeiten zur 10. Staffel der Krimiserie mit den Lübecker Kommissaren Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) begonnen. In Lübeck, Hamburg und Umgebung entstehen 16 neue Folgen, die voraussichtlich Anfang 2024 jeweils montags um 18:50 Uhr im Vorabendprogramm des Ersten (ARD) gesendet werden. In den 16 neuen Krimidramen ermittelt das Team unter anderem den Mord an einem Bauhofmitarbeiter, bei dem ein junger Mann mit Downsyndrom unter Tatverdacht steht. Finn Kiesewetter und Lars Englen werden Zeugen einer Familientragödie um einen schwer an Alzheimer erkrankten Vater und lösen einen rätselhaften Vergiftungsfall. Vor einer besonders schweren Aufgabe sehen sich die Lübecker Ermittler, als Lars Englen selbst Opfer einer Entführung wird. Neben Englen und Kiesewetter ermitteln die Kriminalkommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Kriminalkommissarin Gregor Michalski (Jonas Minthe). Wie gewohnt unterstützt Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek) das Team als Rechtsmediziner. "Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Producer ist Anna Neudert, Dramaturgen sind Jens-Florian Groß und Marion Klann. Regie führen Tanja Roitzheim, Michi Riebl, Christoph Eichhorn und Dirk Pientka. Die Bücher stammen von Anna Dokoupilova, Jan Hinrik Drevs, Christiane Rousseau, René Förder und Stephan Pächer, Frank Weller und Andreas Quetsch, Markus Thebe, Stephan Wuschansky, Katharina Lang und Jonas Pflaumer u.a. Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR). Lesen Sie hier und hier weitere Berichte über Dreharbeiten zur Polizeiserie "Morden im Norden".

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Buch “Der Norden mordet in Hamburg” (Daten, Fakten, Zahlen über die ARD-Polizeiserie “Morden im Norden”)

Das Foto links zeigt das Buch „Der Norden mordet in Hamburg“.

(ha). Rasant geschnittene Bilder: Mehrere Windkrafträder und ein Fernsehturm sind zu sehen, die Sonne geht im Zeitraffer auf. Ein Schiff fährt auf der Trave in Lübeck-Travemünde. Auch das Lübecker Wahrzeichen, das Holstentor, erscheint. Ein rotes Backsteingebäude mit der Aufschrift „Polizei“ ist zu sehen. Der Name Sven Martinek wird eingeblendet, als er als Ermittler Finn Kiesewetter seinen Dienstausweis der Lübecker Polizei in der Hand hält. Dann erscheint Ingo Naujoks als Polizist Lars Engen. Er steht mit gezogener Waffe in einem Raum. Dann rennen mehrere Polizisten schwerbewaffnet mit Schutzwesten über einen Parkplatz. Es herrscht Spannung, als die Polizisten Finn Kiesewetter und Lars Englen durch einen Torbogen in den Innenhof eines Gebäudes gehen. Es ist der Vorspann, auch „Intro“ genannt, der beliebten Fernsehserie „Morden im Norden“.

Seit Februar 2012 wird die Vorabend-Krimiserie im Ersten (ARD) und in diversen Dritten Programmen ausgestrahlt. In den vergangenen Jahren wurde der Vorpann einige Male aktualisiert und modernisiert. Die Serie startete ursprünglich als Teil der Vorabend-Krimireihe „Heiter bis tödlich“, daher liefen die ersten drei Staffeln noch mit dem Reihenobertitel als „Heiter bis tödlich – Morden im Norden“.

Die TV-Serie wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH mit Hauptsitz in Berlin produziert und spielt in Lübeck. Gedreht wird sie allerdings größtenteils in Hamburg und Umgebung. Ein Beispiel gefällig? Im aktuellen Vorspann laufen die Polizisten Finn Kiesewetter und Lars Englen, wie oben beschrieben, durch einen Torbogen (Fotos unten). Da zuvor Motive aus Lübeck gezeigt wurden, bekommt der Zuschauer den Eindruck, diese Szene wurde auch in Lübeck gedreht.

Aber: Dieser Torbogen ist in Hamburg zu finden. Es ist der Eingangsbereich der Gelehrtenschule des Johanneums an der Maria-Louisen-Straße 114 in Hamburg-Winterhude.

Im Kapitel „Drehorte von ‚Morden im Norden“ gibt der Autor intensiv Einblicke auf einzelne Drehkulissen. Die Hansestadt Lübeck ist Handlungsort dieser Polizeiserie, die den Ermittlungsalltag von Hauptkommissar Finn Kiesewetter (gespielt von Sven Martinek) zusammen mit seinem Kollegen Lars Englen (Ingo Naujoks) zeigt.

In diesem Buch erfährt der Leser Wissenwertes über aktuelle Dreharbeiten zur achten Staffel, die Hauptdarsteller, prominente Gastdarsteller, Filmfehler (Stichwort: “Kirchtürme”). Er bekommt eine Auflistung aller bisher ausgetrahlten Folgen und erfährt die Mitwirkenden der TV-Serie. Für Serienfans ein unbedingtes Muss.

Angaben zum Buch: Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt. Seiten: 240, ISBN:978-3-7528-7004-6. Es kostet 14,99 Euro. Käuflich zu erwerben unter www.FoTe-Press.de oder in jeder Buchhandlung.