(mr/ha). Hamburg ist und bleibt beliebter Drehort für Filmproduktionen. Ende April haben deshalb die Dreharbeiten zur 10. Staffel der Krimiserie „Morden im Norden“ (ARD) mit den Lübecker Kommissaren Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) begonnen. Zwar brüstet sich die ausstrahlende Sendeanstalt damit, dass die Serie in Lübeck spielt und erwähnt es auch stets in ihrer Drehstartmeldung, dass auch Lübeck zu den Drehorten gehöre. Wird allerdings bei der Stadt Lübeck nachgefragt, heißt es von der dortigen Pressestelle ganz offiziell, dass in etwa drei Drehtage im Jahr (von über 100!) in der Hansestadt Lübeck zu verzeichnen sind. Die meisten Szenen werden in Hamburg und Umgebung produziert.

Ingo Naujoks als Lars Englen.

Das Lübecker Polizeipräsidium ist beispielsweise im Hamburger Stadtteil Hamm zu finden. In der vergangenen Woche drehte das Filmteam bereits an diesem Standort. Aktuell entstehen 16 neue Folgen, die voraussichtlich Anfang 2024 jeweils montags um 18:50 Uhr im Vorabendprogramm des Ersten gesendet werden, wie es in einer Drehstartmeldung heißt.

Drehstart zu 16 neuen Folgen der zehnten Staffel

In den 16 neuen Krimidramen ermittelt das Team unter anderem den Mord an einem Bauhofmitarbeiter, bei dem ein junger Mann mit Downsyndrom unter Tatverdacht steht. Finn Kiesewetter und Lars Englen werden Zeugen einer Familientragödie um einen schwer an Alzheimer erkrankten Vater und lösen einen rätselhaften Vergiftungsfall. Vor einer besonders schweren Aufgabe sehen sich die Lübecker Ermittler, als Lars Englen selbst Opfer einer Entführung wird.

Neben Englen und Kiesewetter ermitteln die Kriminalkommissarin Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Kriminalkommissarin Gregor Michalski (Jonas Minthe). Wie gewohnt unterstützt Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek) das Team als Rechtsmediziner.

„Morden im Norden“ ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Regie führen Tanja Roitzheim, Michi Riebl, Christoph Eichhorn und Dirk Pientka. Die Bücher stammen von Anna Dokoupilova, Jan Hinrik Drevs, Christiane Rousseau, René Förder und Stephan Pächer, Frank Weller und Andreas Quetsch, Markus Thebe, Stephan Wuschansky, Katharina Lang und Jonas Pflaumer.

Schauspieler Sven Martinek und Regsisseurin Tanja Roitzheim

am Filmset von „Morden im Norden“ in Klein Flottbek.

Voraussichtlich ab Januar nächsten Jahres sind auf dem angestammten Sendeplatz montags um 18:50 Uhr im Ersten die zwölf neuen Folgen der 9. Staffel „Morden im Norden“ zu sehen.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam heute (4. Mai 2022) bei Dreharbeiten an der Jürgensallee in Hamburg Klein Flottbek. Am Set dabei: die beiden Hauptdarsteller Ingo Naujoks und Sven Martinek. Die Szene: Ein Bewohner eines Reihenhauses mit gelber Backstein-Fassade verlässt gerade sein Haus, steigt in einen Wagen und fährt davon. Wenig später kommt der zivile Dienstwagen der Kripo Lübeck um die Ecke. Die Kripo-Beamten Englen und Kiesewetter steigen aus, gehen zum Eingang des Reihenhauses. Kiesewetter schaut durch ein Fenster, während Englen in einer Tonne wühlt und einen Gegenstand heraus holt. Beide schauen sich den Gegenstand an.