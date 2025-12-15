Toter bei Brand in Kellerwohnung in Hausbruch

(ha). Feueralarm heute Vormittag an der Cuxhavener Straße: Um 10.20 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Hausbruch alarmiert. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter stellte einen ausgedehnten Kellerbrand im Schadenobjekt fest. Zeitgleich waren bereits drei Personen aus dem Obergeschoss von Nachbarn mit Hilfe der Polizei Hamburg über Leitern gerettet worden.

Es war unklar, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden, weshalb der Einsatzleiter das Alarmstichwort „Feuer Stufe 2 mit Menschenleben in Gefahr“ erhöhte und umgehend eine Menschenrettung mit drei Löschrohren einleitete. Aus einer im Vollbrand befindlichen Kellerwohnung konnte eine vierte Person gerettet werden. Der Rettungsdienst versorgte die vier geretteten Personen und beförderte sie mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr fand im Einsatzverlauf eine weitere Person in der Kellerwohnung. Für diese kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb an der Einsatzstelle. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude, die Maßnahmen der Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten dauerten bis 12:07Uhr. Die Polizei Hamburg übernahm für ihrer Ermittlungen die Einsatzstelle.

Insgesamt waren 48 Kräfte der Freiwilligen- und der Berufsfeuerwehr am Einsatz beteiligt. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute Angehörige und Nachbarn.