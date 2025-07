(ha). Eine Anfrage von AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann zeigt: Mit Stand 8. Juli 2025 gab es bereits 6.026 Einbürgerungen in Hamburg. Bis zum Ende des Jahres dürfte die Zahl erstmals auf über 10.000 steigen, das gehgt aus einer Drucksache des Hamburger Senats hervor. Zum Vergleich: 2024 gab es bereits 9.599 Einbürgerungen. Das entsprach einem Zuwachs von 27,4 Prozent gegenüber 2023 (7.537). Und 2019 waren es noch 5.838 Einbürgerungen. Die fünf Hauptherkunftsländer 2025: Syrien (903), Afghanistan (653), Iran (440), Türkei (399) und Russland (397). Die Rangfolge entspricht derselben aus dem Vorjahr. Seit 2021 gab es allein 7.241 Einbürgerungen von Syrern und 4.035 von Afghanen, Tendenz steigend.

Die aktuelle Bundesregierung plant, die sogenannte „Turboeinbürgerung“ nach nur drei Jahren wieder abzuschaffen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am 23. Juni 2025 in den Bundestag eingebracht, befindet sich aber noch im parlamentarischen Verfahren. Nach aktuellem Stand wird das Gesetz frühestens im Herbst verabschiedet und könnte voraussichtlich ab November 2025 in Kraft treten. Bis dahin bleibt die Möglichkeit zur Einbürgerung nach drei Jahren bei besonderen Integrationsleistungen weiterhin bestehen.

Eine weitere Anfrage zeigt, dass mit Stand 31. Mai 2025 bereits 7.655 Einbürgerungsanträge gestellt wurden. Die meisten Antragssteller stammen demnach aus der Türkei (991), gefolgt von Syrien (697), Afghanistan (678), Iran (532) und Russland (465). Bislang wurden nur 13 Anträge abgelehnt – das entspricht einer Ablehnungsquote von 0,17 Prozent. 2024 waren es 28 und damit eine Ablehnungsquote von 0,14 Prozent. Die Gründe hierfür: Mangelnde Mitwirkung, Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, Straftaten oder ungeklärte Identität.

Die Anfrage zeigt einen deutlichen Anstieg von Mehrstaatigkeit bei Einbürgerungen.Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes zum 27. Juni 2024 erfolgten nahezu alle Einbürgerungen in Hamburg unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit, nur 373 von 4.820 Einbürgerungen erfolgten unter Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit.

„Hamburg versucht offenbar ähnlich wie in Berlin vor dem Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes noch möglichst viele Einbürgerungen vorzunehmen. Ihnen geht es nicht um Deutschland, sondern reine Macht- und Parteiinteressen. Mit bald 10.000 Einbürgerungen pro Jahr schaffen sich SPD und Grünen neue Wählerschichten. Sie degradieren unser höchstes Gut – die deutsche Staatsbürgerschaft – zur Ramschware“, sagt der Fraktionschef und innenpolitische Sprecher der AfD Dirk Nockemann und ergänzt: „Dieser Einbürgerungs-Tsunami schadet Hamburg und Deutschland. Die Verleihung einer Staatsbürgerschaft muss am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses stehen, nicht am Anfang. Die AfD fordert, diesen Irrweg zu beenden: Wir brauchen wieder ein Staatsbürgerschaftsrecht, das nach deutschem Interesse ausgerichtet ist. Das frühere verfassungskonforme Abstammungsrecht war richtig statt Geburtsortsrecht.“