(ha). Seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Hamburg, insbesondere im Rahmen des „Paktes für Solidarität und Zukunft“ mit der Stadt Kyiv, wiederholt umfangreiche Hilfslieferungen für die Ukraine bereitgestellt, darunter waren zuletzt unter anderem fünf komplett ausgestattete Rettungswagen und zwei Gerätewagen mit Behandlungsplatz sowie weiteres dringend benötigtes Material wie Schutzhelme, Unterziehschutzwesten, Feldbetten und Bombenschutzanzüge. Ein Jahr nach Gründung des „Paktes für Solidarität und Zukunft“ zwischen Hamburg und Kyiv hatte sich Kyivs Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko zuletzt bei seinem Besuch in Hamburg im April ausdrücklich für die Hilfe aus Hamburg bedankt.

Am Donnerstagmorgen (29. Juni) wurden an der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor im Beisein von Innensenator Andy Grote, dem stellvertretenden kommissarischen Leiter der Feuerwehr Hamburg, Branddirektor Jan Peters und der Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Dr. Iryna Tybinka, erneut drei Rettungswagen an die ukrainischen Einsatzkräfte übergeben. Alle Fahrzeuge sind zuvor technisch überprüft und zusätzlich mit je einem modernen Beatmungsgerät ausgestattet worden.

Innensenator Andy Grote: „Der Dank von Vitali Klitschko und der beeindruckende Mut der Menschen in der Ukraine sind Ansporn und Verpflichtung für uns, in unserer Solidarität nicht nachzulassen. Solange unsere Hilfe gebraucht wird, werden wir Hilfe leisten und die Menschen in der Ukraine nach Kräften unterstützen. Ich danke allen, die an der erneuten Bereitstellung und der Ausstattung der drei Rettungswagen mitgewirkt haben.“

Dr. Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg: „Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, Hamburg, der Innenbehörde und den Bürgern der Stadt im Namen des Kyiver Bürgermeisters Vitali Klitschko und der Kyiver Bewohner meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Ich will nicht verschweigen, dass es für sie jetzt sehr schwer ist. Die ukrainische Hauptstadt steht praktisch jeden Tag unter russischem Raketenbeschuss. Das bedeutet neue Zerstörungen, verwundete Zivilisten und leider auch einige Tote. Der Glaube an uns selbst und die unermüdliche Unterstützung unserer Freunde und Partner geben uns die Kraft durchzuhalten und die Überzeugung, dass der Sieg und damit der Frieden bald kommen wird. Danke Hamburg, für alles, was hilft, Leben zu retten und zu zeigen, dass du auf der Seite des Guten und des Lichts und damit der Ukraine beistehst.“

Jan Peters, stellvertretender kommissarischer Leiter der Feuerwehr Hamburg: „Die Feuerwehr Hamburg sieht sich als enger Partner der Einsatzkräfte in der Ukraine, in Kyiv. Es ist richtig und wichtig, dass wir mit drei weiteren Rettungswagen die Versorgung der Zivilbevölkerung unterstützen können.“

Über den Städtepakt #HamburgKyiv

Die Bürgermeister Dr. Vitali Klitschko und Dr. Peter Tschentscher haben am 24. April 2022 eine strategische Partnerschaft ihrer Städte Kyiv und Hamburg begründet und dazu einen „Pakt für Solidarität und Zukunft“ vereinbart. Angesichts der humanitären Katastrophe in Folge der völkerrechtswidrigen Angriffe Russlands stand zur Umsetzung dieses Paktes zunächst die Unterstützung Kyivs durch die Stadt Hamburg in Zusammenarbeit mit #WeAreAllUkrainians, der Handelskammer Hamburg und Hanseatic Help e. V. im Vordergrund. In der zweiten Phase der Partnerschaft geht es um die Stärkung der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen, um den Wiederaufbau von Kyiv und die weitere positive Entwicklung beider Städte zu fördern.