(mr). Das Jahr 2021 ist passè: es flossen Freudetränen, es gab viel Trauer. Am 23. Juli starb der Hamburger Fotograf, Galerist, Kurator und Stifter Franz Christian Gundlach (F C Gundlach) im Alter von 95 Jahren in einem Seniorenheim, in dem auch seine letzte Ausstellung “F C Gundlach at work” statt fand. Jahrelang wohnte er zuvor am Innocentiapark in Hamburg-Rotherbaum, jetzt fand er auf dem Friedhof Ohlsdorf in seinem eigenen Mausoleum nahe der Kapelle 7 seine letzte Ruhe.

Das Mausoleum von FC

Gundlach auf dem

Friedhof Ohlsdorf.

Am 18. September 2021 verstarb der Hamburger Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher Wilfried Dziallas im Alter von 77 Jahren. Bekannt war er durch seine zahlreichen niederdeutschen Bühnenarbeiten beim Ohnsorg Theater und der Hauptrolle beim “Großstadtrevier” (ARD) als Revierleiter Bernd Voss. Wilfried Dziallas lebte zuletzt im Bezirk Wandsbek seiner Heimatstadt Hamburg. Seine letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof Ohlsdorf nahe der Kapelle 12 dorr erinnert eine graue Steinplatte an ihn.

Das Grab von Schauspieler

Wilfried Dziallas auf

dem Friedhof Ohlsdorf.

Am 25. Oktober 2021 starb der Hamburger Schauspieler Hans Kahlert im Alter von 87 Jahren. Seit 1965 stand er immer wieder vor der Kamera, unter anderem in der Krimireihe “Tatort (ARD) und im “Großstadtrevier”. Einem breiten Publikum war Kahlert auch in der Rolle des kauzigen, 106-jährigen „Onkel Krischan“ in der NDR-Kultserie “Neues aus Büttenwarder” (NDR Fernsehen) bekannt. Hans Kahlert wohnte zuletzt am Rödingsmarkt in Hamburg, nun fand er seine letzte Ruhe auf dem Neuen Harburger Friedhof nahe der Friedhofsverwaltung.

Das Grab von Hans Kahlert

auf dem Neuen Friedhof

Harburg in Hamburg.

Im vergangenen Jahr starb auch Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher Volker Lechtenbrink. Er starb am 22. November 2021 im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit. International wurde er 1959 durch den Antikriegsfilm “Die Brücke” bekannt – sein erster Fernsehauftritt im Alter von 14 Jahren. Es folgten zahlreiche Filme und Serien wie “Ein Fall für Zwei” (ZDF) oder “Der Alte” (ZDF). Mit seinem Titel “Ich mag” wurde Lechtenbrink auch als Sänger bekannt.

Volker Lechtenbrink wohnte jahrelang in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Winterhude, seine letzte Ruhe fand er im Ruhewald am Prökelmoor auf dem Friedhof Ohlsdorf. In der Nähe seines Grabes liegen übrigens auch der Sänger Roger Cicero, Volker Bohnet und Schauspieler Gerd Baltus.

Das Grab von Volker

Lechtenbrink am Ruhewald

auf dem Friedhof Ohlsdorf.

Auch diese Hamburger Persönlichkeiten haben uns 2021 verlassen: Schauspieler Heinz Lieven (verstorben am 27. September 2021 im Alter von 93), Jazzmusiker Abbi Hübner (verstorben am 27. Juli 2021 im Alter von 88), Sänger Bill Ramsey (verstorben am 2. Juli 2021 im Alter von 90), Unternehmer Carl Wilhelm Edding (verstorben am 27. April 2021 im Alter von 90) und Schauspieler Fritz Hollenbeck (verstorben am 2. Juni 2021 im Alter von 91).