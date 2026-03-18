Verkehrshinweis: Straßensperrung in Borgfelde am Wochenende

(ha). Am kommenden Wochenende wird die Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen ein weiteres Mal für 55 Stunden voll gesperrt. Ergänzend hierzu wird ab Samstagabend der Tunnel Stellingen für erforderliche Arbeiten gesperrt. Dazu kommt es aufgrund von Brückenbauarbeiten innerstädtisch zu weiteren Straßensperrungen. Es ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die BAB 7 wird von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld für erforderliche Arbeiten unter anderem am Elbtunnel und im Rahmen des Neubaus des Lärmschutztunnels Altona in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Vorbereitende Maßnahmen an den Rampen der betreffenden Anschlussstellen beginnen bereits am Freitag ab 21 Uhr.

Die Anschlussstelle Bahrenfeld bleibt in Fahrtrichtung Norden bis Montag, 18 Uhr, gesperrt. Im Zuge der 55-Stunden-Vollsperrung wird ab Samstagabend für erforderliche Arbeiten auch der Tunnel Stellingen ab der Anschlussstelle Autobahndreieck Nordwest für 31 Stunden voll gesperrt.

Für die genannten Sperrungen auf der BAB 7 werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert.

Im Zuge der Erneuerung der Berlinertordammbrücke werden erneut der Berlinertordamm sowie die Ein-/Ausfallstraße Bürgerweide zwischen dem Anckelmannsplatz und der Wallstraße voll gesperrt.

Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, sich frühzeitig über mögliche Einschränkungen zu informieren und alternative Routen sowie weiträumige Umfahrungen einzuplanen.

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