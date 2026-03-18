Überfall auf Seniorin in Lurup: 86-Jährige verletzt

(ha). Ein Unbekannter hat am 16. März 2026 zur Mittagszeit eine 86-Jährige im Hamburger Stadtteil Lurup überfallen und infolgedessen schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei kehrte die 86-jährige Frau an ihre Wohnanschrift zurück, wo sie vor der Hauseingangstür von dem Unbekannten offensichtlich zum Schein angesprochen und nach Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung befragt wurde. Unvermittelt stieß der etwa 16 bis 19 Jahre alte, schlanke und dunkel gekleidete Jugendliche die Seniorin zu Boden, entriss ihr die Handtasche und flüchtete anschließend auf einem schwarzen E-Scooter in unbekannte Richtung.

Die Frau erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ führten nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen.

Das Altonaer Raubdezernat (LKA 124) führt die weiteren Ermittlungen. Bereits im Januar und Februar dieses Jahres kam es im Stadtteil Lurup zu Überfällen auf zwei Seniorinnen, bei denen der Angreifer jeweils als Jugendlicher beschrieben wurde und der nach den Taten auf einem E-Scooter flüchtete. Auch in diesen Fällen erlitten die Geschädigten (70 / 81) Verletzungen in Folge der Gewalteinwirkung. Inwieweit diese Taten in Zusammenhang zueinanderstehen könnten, wird nun durch das LKA 124 geprüft.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.