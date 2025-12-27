Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

(ha). Spätestens wenn der schön geschmückte Weihnachtsbaum beginnt zu nadeln, kommt die Frage auf, wie dieser entsorgt werden kann. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) hat für dieses Problem eine unkomplizierte Lösung. Denn auch im Jahr 2026 wird es eine Tannenbaumsammlung mit zwei Terminen je Stadtteil geben. Die Abfuhr der ausgedienten Weihnachtsbäume startet am Montag, den 5. Januar 2026.



Für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt gibt es an zwei festen Terminen in der zweiten und dritten Januarwoche des kommenden Jahres die Möglichkeit, den ausgedienten Weihnachtsbaum zu entsorgen. Die Termine sind online auf der Website der SRH nachzulesen. Darüber hinaus sind sie im Online-Abfuhrkalender berücksichtigt, sodass die Abonnent:innen per Mail an den Sammeltermin erinnert werden, wenn sie das entsprechende Häkchen gesetzt haben. Für alle, die es nach Weihnachten ganz eilig haben: Die zwölf Recyclinghöfe nehmen den Baum aus Hamburger Privathaushalten ebenfalls kostenlos entgegen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Tannenbaumsammlung:

Von den am Straßenrand bereitgestellten Bäumen darf keine Verkehrsgefährdung oder -behinderung ausgehen. Die SRH nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind. Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn diese Kränze enthalten häufig auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Die in Sondertouren eingesammelten Weihnachtsbäume werden geschreddert und als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.