(mr). Am 21. Juli 2022 hat ein großes Fußball-Herz aufgehört zu schlagen: Uwe Seeler. Im Alter von 85 Jahren ist „Uns Uwe” ist im engsten Kreise seiner Familie friedlich zu Hause in Norderstedt eingeschlafen. Seitdem ruht das Fußball-Idol auf dem Friedhof Ohlsdorf. Zum ersten Todestag wurde seine Grabstätte (O 27 37-38, in der Nähe vom “Garten der Frauen”) hübsch gemacht. Vor wenigen Tagen wurde ein Roll-Rasen an der Grabstätte verlegt. Zudem wurde eine Holzbank aufgestellt. “Uns Uwe – Einer von uns” wurde ins Holz eingraviert. Darüber sind Hamburger Motive wie Landungsbrücken, das HSV-Stadion, Fernsehturm, Rathaus, Michel und unter anderem die Köhlbrandbrücke zu erkennen. Auch ein Konterfei von Uwe Seeler in jungen Jahren wurde eingraviert: Freudestrahlend sitzt er auf einem Fußball und schaut ins Gesicht des Betrachters der Holzbank. Zudem wurde eine Fan-Ecke aufgestellt. Dort können Fans Schals, Fotos, Briefe und andere Gegenstände an eine Art Zaun hängen. So bescheiden Uwe Seeler auch war: über die Grabstätte hätte er sich sicher gefreut. Bis heute haben mehrere Hundert Fans das Grab besucht.

Auch der Weg zum Grab von Uwe Seeler wurde anlässlich des ersten Todestages erneuert.