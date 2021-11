(ha/pp). Zwei der besten Auszubildenden Hamburgs kommen in diesem Jahr aus dem Justizvollzug. Die beiden Gefangenen in der JVA Fuhlsbüttel, ein 31- und ein 34-Jähriger, haben ihre Prüfungen als Fachkraft im Gastgewerbe bzw. als Industrieelektriker Fachrichtung Betriebstechnik als Beste des Ausbildungsberufs bestanden.

Die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel zählt damit zu den insgesamt 62 Ausbildungsbetrieben in Hamburg, deren Auszubildende bei den diesjährigen Abschlussprüfungen der Handelskammer besonders herausragende Ergebnisse erzielt haben. Die beiden Gefangenen erreichten mindestens 91,5 von 100 Punkten und bestanden als Beste ihres Ausbildungsberufs – von insgesamt zirka 7.700 Absolventen aus dem gesamten Prüfungsjahr.

Justizsenatorin Anna Gallina sagt: „Der Fleiß der beiden Gefangenen hat sich ausgezahlt. Sie haben jetzt eine Berufsausbildung in der Tasche und waren sogar die Besten in den Prüfungen. Es ist auch eine Ehrung für die JVA Fuhlsbüttel und die dortige Ausbildung. Die Handelskammer sprach der JVA für herausragende Leistung in der dualen Ausbildung eine besondere Anerkennung aus. Das ist ein schöner Erfolg für die Ausbilderinnen und Ausbilder, die ihre Azubis mit viel Engagement, Professionalität und Geduld betreuen.“

Der Hamburger Justizvollzug bereitet die Gefangenen mit einem breiten Angebot an Maßnahmen und Angeboten auf ein eigenverantwortliches Leben in Freiheit vor. Dazu gehört auch die Berufsausbildung. Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen insbesondere dem Ziel, berufliche und soziale Fähigkeiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern.

Ausbildungsmöglichkeiten bestehen etwa zur Fachkraft für Metalltechnik, zum/zur Tischler, Industrieelektriker, Bauten- und Objektbeschichter, Maler, Maurer, Hochbaufacharbeiter, zur Fachkraft im Gastgewerbe sowie zum/zur Garten- und Landschaftsbauer, Hauswirtschafter und Gebäudereiniger. Arbeitsmöglichkeiten bestehen in den Fertigungsbetrieben der Anstalten wie Küchen, Bäckerei, Druckerei/Buchbinderei, Schlosserei, Tischlerei, Elektrowerkstatt, Malerei, Klempnerei, Maurerei und Garten- und Landschaftsbau.

In der JVA Fuhlsbüttel befinden sich zurzeit 27 Auszubildende in Vollausbildung. Pro Jahr finden im Schnitt etwa 170 Qualifizierungsmaßnahmen statt, die teilweise in den Betrieben beziehungsweise durch externe Anbieter:innen wie den TÜV-Nord durchgeführt werden. Hinzu kommen 72 Plätze in den Schulmaßnahmen wie etwa Berufsvorbereitungskurse, Fernstudien, Förderunterrichte und Deutschkurse auf unterschiedlichen Niveaus.