(mr). Am Eingang des Agaplesion Diakonieklinikums an der Straße Hohe Weide im Stadtteil Eimsbüttel fiel heute die Filmklappe eines neuen Films mit dem Arbeitstitel „Weihnachtsüberraschungen“. Im Auftrag der ARD (Das Erste) produziert die Hamburger Relevant Film Produktion GmbH den Fernsehfilm mit Top-Besetzung. Vor der Kamera stehen in den kommenden Tagen unter anderem Harald Krassnitzer, Morgane Ferru, Anton Spieker, Margarita Broich, Claudia Matschulla, Petra Kelling und Maximilian Scheidt.

Ulrich Brandhoff als Dr. Erik Lechner.

Fotos: FoTe Press

Gedreht wurden heute Außenszenen im Eingangsbereich des Gebäudekomplexes, bei dem mehrere Schauspieler als Ärzte und Krankenhauspersonal zusammen agierten. Gedreht wurde bei laufendem Betrieb. Das heißt, echte Patientinnen und Patienten sowie Krankenhauspersonal betraten oder verließen das Gebäude. Während des Drehs wurden sie allerdings von der TV-Crew kurz gebeten, ein paar Minuten zu warten, bis der Dreh zu Ende war. „Das hat mit Persönlichkeitsrechten zu tun“, erklärt ein Crewmitglied und ergänzt: „Wir dürfen ja nicht einfach fremde Personen filmen und später im Fernsehen zeigen, ohne dass sie in die Ausstrahlung eingewilligt haben.“ Daher waren mehrere Film-Blocker damit beschäftigt, unbeteiligte Passanten davon abzuhalten, vor der Kamera entlang zu laufen. Zu kämpfen hatte die Filmcrew aber nicht nur mit Passanten, sondern auch mit Lärm. Bauarbeiter waren den ganzen Tag auf der Straße mit einem Riesen-Saugbagger zugange. Die Straße war in Höhe des Krankenhauses zum Teil aufgebuddelt. Nett fragte die Filmcrew bei den Bauarbeitern an, ob sie für die Dauer des Filmdrehs ihre Arbeiten kurz unterbrechen könnten. Dem kamen sie nach.

Im Laufe des Tages kam es sowieso zu zahlreichen Unterbrechungen – allerdings zu gewollten. Denn einige Male wurde die Technik vor dem Eingang umgebaut: Scheinwerfer, Tonmischpult und TV-Kamera wurden umgestellt, damit aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden konnte. Das Ärtzehaus beziehungsweise die Klinik bekam extra für den Film den Namen „St. Bruderus Krankenhaus“.

Morgane Ferru übernimmt mit der Rolle der Nora Ritter eine Hauptrolle in dem Film „Weihnachtsüberraschungen“.

Deshalb hatte die Filmcrew, wie bei fast jeder TV-Produktion üblich, auch diesmal mehrere Komparsen in der Hinterhand, die als TV-Patienten mehrfach durchs Bild liefen.

Das Drehbuch schrieben sowohl Claudia Matschulla als auch Arnd Mayer. Regie führt Petra K. Wagner. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.