(ha/ds). Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Ihre größten Hits, die besten Songs ihres Albums „Rausch“ und eine neue fantastische Show voll magischer Momente – all das und noch viel mehr präsentiert Helene Fischer (38) auf ihrer Arena-Tour 2023, die vom 11. bis 16. April 2023 in Hamburg zu erleben ist.

Helene Fischer ignoriert die Grenzen ihres Metiers, wenn sie die größten Hits ihrer Karriere und neue Songs singt, tanzt und mit wagemutiger Artistik verbindet. Dabei vergisst die Ausnahmekünstlerin jedoch nie ihre zentrale Message: Die entscheidenden Kräfte finden sich in jedem selbst – Liebe, Wärme und Menschlichkeit.

Großer Erfolg führt zu neuer Art von Show-Erlebnis

Der sensationelle Erfolg ihrer Tourneen 2017/2018 vor fast 1,4 Millionen Fans hat die Türen zu einer neuen Art von Show-Erlebnis weit aufgestoßen, wie der Veranstalter mitteilt. Für viele Fans wurden dadruch neue Perspektiven eröffnet. Diese lässt die multitalentierte Sängerin und Entertainerin nun gemeinsam mit Band, Tänzern und ausgesuchten Weltklasse-Artisten auf den insgesamt 70 geplanten Konzerten (Deutschland, Österreich, Schweiz) Wirklichkeit werden. In der brandneuen Live-Produktion, die von den Experten für einzigartige Live-Events des Cirque du Soleil gemeinsam mit Helene Fischer von Grund auf neu entwickelt wird, erwarten das Publikum nie zuvor gesehene Bilder, ein überragendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und Herzschlagmomente, die einem den Atem rauben. Dabei verbindet die Erfolgskünstlerin mit ihrer Vielseitigkeit, Wandlungsfähigkeit und ihrem Wagemut einmal mehr Gesang, Tanz und Artistik zu einem Gesamtkunstwerk von ungeheurer Grandezza und Intensität.

Neue Helene Fischer Show in Kooperation mit Cirque du Soleil

Die Konzerte in Hamburg finden in der Barclays Arena statt – dort stehen bereits 22 Trucks und ein Tourbus mit dem Konterfei von Helene Fischer. Wenn die Scheinwerfer in der Arena neben dem HSV-Stadion aufleuchten und Helene Fischer ihre Fans nach langem Warten wieder live begrüßt, dann ist das nicht nur eine Tour-Premiere, sondern eine neue Entertainment-Dimension.

Die Künstlerin gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas und hat sich und ihre Performances Konzert für Konzert mit maximaler Leidenschaft immer wieder weiterentwickelt. Die neue Show in Kooperation mit dem Cirque du Soleil wird noch einmal alles bisher Dagewesene übertreffen.

„Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere und Live ist nun mal der ultimative Test für einen Künstler“, sagt Helene Fischer und ergänzt: „Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, dass es so vorher noch nicht gab. Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen schaffen, unsere unbändige Freude mit dem Publikum teilen und schaffen. Einen wahren Rausch der Sinne kreieren!“

Karten für die Konzerte gibt es sowohl an den bekannten Vorverkaufsstellen als auch an der Abendkasse.