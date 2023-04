(ha/mr). Am Sonnabendnachmittag (8. April) kam es in der Hamburger Speicherstadt zu einem Verkehrsunfall, bei ein siebenjähriger Junge tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Siebenjährige an der Grünlicht zeigenden Ampel die Fahrbahn am Brooktorkai / Osakaallee. Dabei wurde er von einem Metrobus der Linie 2 erfasst und erlitt schwerste Verletzungen. Sofort eilten Notarzt- und Rettungswagen an den Unfallort, auch mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 61-jährige Fahrer des Busses wurde durch Polizeibeamte einer Fahrtüchtigkeitsprüfung unterzogen – es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Beeinträchtigungen stellten die Beamten vor Ort ebenso nicht fest, wie Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus. Familienangehörige (Mutter und Großmutter) des Siebenjährigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Sie kamen aus Stuttgart und waren in Hamburg zu Besuch. Die Mutter, die die Tragödie unmittelbar mit ansehen musste, sowie Zeugen und der Busfahrer wurden von Seelsorgern und Kräften des Rettungsdienstes versorgt.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme zogen die Verkehrsermittler einen Sachverständigen hinzu. Darüber hinaus wurden zur Vermessung des Unfallortes ein Laserscanner und eine Drohne eingesetzt. Der Bus wurde gegen 21.30 Uhr abgeschleppt und zur Untersuchung sichergestellt.

Der Unfallort war zur Unfallaufnahme voll gesperrt und konnte gegen 21:45 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an. Nach ersten Erkenntnissen soll der Busfahrer über „rot“ gefahren sein und somit den Jungen, der bei „grün“ über die Ampel gehen wollte, erfasst haben. Wie die Polizei am 11. April schreibt, stünde derzeit nicht 100-prozentig fest, bei welchem Lichtsignal (grün, gelb oder rot) der 61-jährige Busfahrer an der Ecke Am Sandtorkai / Osakaallee in die Kreuzung eingefahren war. Deshalb bitten die Ermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) dringend Augenzeugen oder Besitzer von Videoaufnahmen (beispielsweise von Dashcams oder Mobiltelefonen), sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Auswertung der vorsorglich beim Busfahrer genommenen Blutprobe wird aller Voraussicht nach noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Ergebnis sowie Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel liegen demnach weiterhin nicht vor.