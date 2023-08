(ha). Ein Unbekannter hat am Nachmittag des 7. August 2023 gegen 14.10 Uhr im Hamburger Stadtteil Farmsen eine Seniorin überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates der Region Wandsbek (LKA 154) zufolge ging die 88-Jährige mit ihrem Einkaufstrolley einen Gehweg an der U-Bahnlinie der U1 vom Einkaufsmarkt in Richtung Vom-Berge-Weg entlang. Ein 165 bis 170 Zentimeter großer junger Mann näherte sich ihr von hinten und besprühte sie unvermittelt mit Pfefferspray. Der Unbekannte nahm ihren Jutebeutel samt Inhalt (unter anderem Portemonnaie mit Bargeld und Schlüsselbund) an sich und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Die 88-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.