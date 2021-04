(ha). Hubschraubereinsatz am Mittwochabend (7. April 2021): Polizei findet vermisstes Mädchen in Volksdorfer Waldstück. Es werden Zeugen gesucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen meldete eine Betreuerin das 16-jährige Mädchen aus Wedel gestern Abend bei der örtlichen Polizei als vermisst. Zuvor hatte sich die Jugendliche telefonisch bei ihr gemeldet und um Hilfe gebeten.

Weil Hinweise darauf vorlagen, dass sich das Mädchen im Bereich Volksdorf aufhält, erfolgten durch die Polizei Hamburg in den Abendstunden umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber “Libelle 2”. Hierbei konnte das Mädchen in einem Waldstück aufgefunden werden.

Es war unterkühlt und wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Verlauf des Polizeieinsatzes wurde das Waldgebiet am späten Abend von den Einsatzkräften auch noch einmal nach Spuren und möglichen weiteren Personen abgesucht. Auch hierbei unterstützte der Polizeihubschrauber aus der Luft.

Zeugen gesucht

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte sich die 16-Jährige im Tagesverlauf offenbar mit zwei flüchtigen Bekannten getroffen. Auf welchem Wege das Mädchen in den Wald gelangte und ob es zu Straftaten gekommen ist, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) ergeben.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden bislang unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 42 86 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu

melden.