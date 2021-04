(ha/np). Die Verbraucherzentrale Hamburg bietet einen kostenlosen Online-Vortrag an. Hintergrund: Jeder Bundesbürger wirft im Durchschnitt etwa 80 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr weg, zum Teil noch in der Originalverpackung. Insgesamt landen so zirka 12 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland pro Jahr im Müll. Ein Grund: der falsche Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Sind Lebensmittel noch genießbar, obwohl das MHD bereits überschritten ist? Wann müssen Nahrungsmittel wirklich entsorgt werden?

In diesem kostenlosen Online-Vortrag erfahren Interessierte, wie Sie richtig mit dem MHD umgehen und welche Tipps und Tricks es bei Einkauf und Lagerung von Lebensmitteln gibt. Die Expertin gibt Hinweise, wie Lebensmittel zu retten sind, die sonst im Abfalleimer landen würden.

Termin: Donnerstag, 15. April 2021,

14 bis 15 Uhr

Referent: Britta Gerckens, Ökotrophologin und Ernährungsberaterin

Kosten: unentgeltlich

Anmeldung: erforderlich unter www.vzhh.de/veranstaltungen

Das hat Jan Fedder nicht verdient: falsches Sterbedatum auf Friedhofsflyer

Ärgerlicher Flüchtlingskeitsfehler auf einem Flyer des Friedhofs Ohlsdorf. Auf dem Faltplan ausgesuchter prominenter Grabstätten wie Roger Willemsen, Heinz Erhardt und Inge Meysel wurde bei Schauspieler Jan Fedder ein falsches Sterbedatum veröffentlicht. Das Foto zeigt den Flyer vor dem Grab von Jan Fedder. Foto: FoTe Press

(mr). Vor wenigen Tagen hatten Unbekannte am Grab des Hamburger Volksschauspielers Jan Fedder auf dem Friedhof Ohlsdorf ein schwarzes Stahltor aus der Verankerung gerissen – und damit die Totenruhe gestört. Die Pechsträhne geht weiter: auf einem aktuellen Flyer der Friedhofsverwaltung ist ein falsches Sterbedatum veröffentlicht. Anstatt 30.12.2019 steht dort 30.12.2020.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier…