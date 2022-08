(ha/ds). Am späten Nachmittag des 23. August 2022 erhielt die Polizei Kenntnis von einer leblosen Person in einem Hotelzimmer. Sofort rasten Streifen- und Rettungswagen der Feuerwehr an den Einsatzort. Im Vier-Sterne-Hotel „Arcotel Onyx“ unterhalb der „Tanzenden Türme“ an der Reeperbahn haben insgesamt fünf Personen offenbar eine Party gefeiert und Rauschgift konsumiert. Dabei kam ein 22-Jähriger ums Leben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen sich in dem für mehrere Tage gebuchten Hotelzimmer vier Männer und eine Frau aufgehalten haben. Mutmaßlich wurden im Verlauf des Aufenthalts von allen Beteiligten Betäubungsmittel konsumiert, wie die Polizei mitteilt. Einer der Männer soll im Laufe des Tages das Zimmer verlassen haben. Bei seiner Rückkehr habe er bemerkt, dass zwischenzeitlich einer seiner Begleiter verstorben war und verständigte daraufhin das Hotelpersonal. Die alarmierten Rettungskräfte fanden einen leblosen Mann sowie zwei weitere Männer und die Frau jeweils mit Drogenintoxikation vor. Die junge Frau soll 13 Jahre alt sein. Der Leichnam wird für eingehende Untersuchungen dem Institut für Rechtsmedizin zugeführt. Die beiden Männer und die Frau mussten aufgrund ihres Zustandes in Krankenhäuser transportiert werden

Die Landeskriminalämter 68 (Rauschgiftdezernat) sowie 41 (Todesermittlungen) werden in die weiteren Ermittlungen einbezogen.