(ha/mr). Am Montag und Dienstag werden das Bundeskabinett und der französische Ministerrat zum ersten Mal zu einer gemeinsamen Kabinettsklausur zusammenkommen. Das Treffen findet in Hamburg unter Leitung des Bundeskanzlers Olaf Scholz und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und unter Beteiligung der gesamten Kabinette statt. Zum Auftakt ist eine gemeinsame Besichtigung des Airbus-Werks in Hamburg-Finkenwerder vorgesehen.

Damit kommen schon wieder – nur eine Woche nach dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober – hochrangige Politiker in die Hansestadt. Bei der zweitägigen Klausur in Scholz‘ alter Heimat samt Spaziergang und Hafenrundfahrt wollen die deutsche und die französische Regierung neuen Schwung in die Beziehungen beider Länder bringen.

Im vertrauensvollen Rahmen der Kabinettsklausur werden die beiden Kabinette gemeinsam den Blick auf zwei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung richten: Zum einen auf das Thema industrieller Wandel und was die Gesellschaften zusammenhält, zum anderen auf die Frage, wie die technologische Souveränität Europas gestärkt werden kann. Präsident Macron bringt etwa 20 französische Minister mit in die Hansestadt, auch Olaf Scholz bringt jede Menge an Minstern mit. Die Regierungen landen auf dem Flughafengelände Finkenwerder bei Airbus. Danach soll es auf Booten auf der Elbe und im Hotel Louis C. Jacob an der Elbchaussee weiter gehen. Warum der Auftakt des Treffens auf der anderen Elbseite bei Airbus stattfindet hat einen einfachen Grund: Der Flugzeugbauer, der seinen größten Standort im französischen Toulouse hat, ist ein wichtiger Pfeiler der Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich.

Für die Personen in Hamburg halten sich die Einschränkungen für das Regierungstreffen allerdings in Grenzen. Sperrungen gibt es ab Montagmorgen ab etwa 7 Uhr rund um das Hotel Louis C. Jacob in Nienstedten. Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger dürfen das Gebiet rund um das Hotel nicht passieren. Ausgenommen sind Anwohnende. Sie können nach Vorlage eines amtlichen Dokuments (Personalausweis) jederzeit zu sich nach Hause. Die Sperrung soll bis Dienstagmittag andauern. Außerdem ist am Montagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr der Anleger Teufelsbrück für Passanten gesperrt. Am Dienstagmorgen ab 8 Uhr bis etwa 14 Uhr ist auch der Anleger Blankenese gesperrt.