(ha). Am Donnerstagnachmittag (5. Oktober) hat ein bislang unbekannter Täter in Harburg eine Frau unsittlich berührt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 35-Jährige mit einem Bus der Linie 143 vom Bahnhof Harburg gekommen, an der Haltestelle Technische Universität Harburg ausgestiegen und hatte sich zu ihrer Wohnanschrift begeben. Dort sprach der Täter die Geschädigte unter einem Vorwand an, attackierte sie unmittelbar körperlich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die Frau wehrte sich, woraufhin der Täter flüchtete.

Der unbekannte Täter wird bislang wie folgt beschrieben: osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 160 bis 165 Zentimeter, groß, 20 bis 22 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlanke Figur, trug eine hellblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.