Erneut leichter Schneefall: Winterdienst seit 4 Uhr wieder unterwegs

(ha/mr). Wer aus dem Fenster schaut sieht: es hat wieder geschneit. Daher ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) erneut im Einsatz. Bereits seit Mitternacht werden besonders exponierte Lagen wie z.B. Brücken bearbeitet. Anschließend wurde der Einsatz ausgeweitet. Seit 4 Uhr streuen etwa 150 Einsatzkräfte in ebenso vielen Fahrzeugen wichtige Hauptverkehrsstraßen sowie ein ausgewähltes Radwegenetz. Der Einsatz ist notwendig geworden, da die vom Tauwetter feuchten Böden bei sinkenden Temperaturen überfrieren und in Teilen Hamburgs leichter Schneefall eingesetzt hat. Trotz des Einsatzes kann es weiterhin glatt sein, die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Wichtig für Hamburgerinnen und Hamburger

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anliegerinnen und Anlieger verantwortlich. Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger:innen zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger:innen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens 1 Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben Sie an Werktagen Zeit bis 8.30 Uhr Zeit. Nach einer Allgemeinverfügung der Behörde für Verkehrswende und Mobilität (BVM) ist es bis zum 13. Februar zulässig, auch auf Gehwegen und Radwegen Tausalze anzuwenden. Aufgrund der umweltschädlichen Wirkung wird darum gebeten, dies nur im notwendigen Maße zu tun.