(mr). Am Hamburger Hauptbahnhof fiel heute Vormittag die Filmklappe für einen neuen Kinospielfilm mit dem Arbeitstitel „Der Optimismus“. Zum Inhalt heißt es: Nach einer Jugendhaftstrafe genießt David seine wiedergewonnene Freiheit, macht aber schlechte Erfahrungen mit den deutschen Behörden und Ämtern. Frustration und Lethargie verdrängen sehr schnell die guten Vorsätze – so gerät der junge Mann in den Strudel einer Raubserie.

Regie des Spielfilms „Der Optimismus“ führt der Hamburger Regisseur und Autor Steffen Goldkamp. Der Film ist überwiegend mit Laiendarstellenden besetzt. Die Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein stellt für 60 Drehtage in Hamburg 500.000 Euro zur Verfügung.

Die Filmcrew baute auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Kamera und Licht auf, mehrere Crew-Mitglieder stoppten kurfristig einige Passanten und baten darum, nicht „im Bild“ zu stehen. Auch Blumen des umliegenden Blumengeschäfts wurden für den Dreh extra umgestellt. Ein junger Mann stand mit einer Sporttasche und einem typischen Müllsack da herum und wusste mutmaßlich nicht, wohin er gehen soll. Offenbar handelt es sich um den aus der Haft entlassen Jugendlichen, der nun mit seinen Habseeligkeiten eine neue Bleibe zu suchen scheint.

Danach zog das Filmteam weiter in ein Gebäude am Steindamm und machte Innenaufnahmen.