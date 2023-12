(ha). Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern Abend (30. November 2023) in Farmsen-Berne zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Bäckereigeschäft am Berner Heerweg eingebrochen zu haben.

Zwei Zeugen beobachteten die Tatverdächtigen, als sie die gläserne Eingangstür des Geschäfts zerstörten und es anschließend betraten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durchsuchten die Täter in den Räumlichkeiten verschiedene Behältnisse und flohen schließlich – nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Stehlgut erlangt zu haben – vom Tatort. Da die Zeugen gesehen hatten, dass die Flüchtenden in einen Linienbus eingestiegen waren, stoppten die alarmierten Polizeibeamten diesen im Kriegkamp und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 16-jährigen Algerier und einen 18-jährigen Marokkaner.

Die Beschuldigten wurden durch den Kriminaldauerdienst (LKA 26) einem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Landeskriminalamt 155 (LKA 155) übernommen.

Das Monatshoroskop Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau

Widder 21.03 bis 20.04. Für die Widder sind tiefe Gefühle nicht immer angenehm. Möglicherweise haben Sie die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Aber was soll`s. Das Leben ist nun mal manchmal ungerecht. In diesem Monat braucht es besonders wenig, um den Widder zum Grübeln zu veranlassen. Aber wie heißt es doch so schön: Wo viel Schatten ist, ist immer auch viel Licht. Nehmen Sie es einfach so hin. Übrigens: Eine alte Liebe könnte ihren Weg in diesem Monat kreuzen – also stets Augen aufhalten!

Steinbock 22.12. bis 20.01.

Die Steinböcke können aufatmen: Jupiter bringt viel Vertrauen in die Zukunft. Sie planen richtig und weit- und umsichtig. Unser Tipp: Sie könnten jetzt gut eine Ausbildung beginnen oder abschließen. Tun Sie in Ihrem eigenen Interesse mehr für Ihre Gesundheit und denken Sie daran, dass das Leben nicht nur aus Pflicht und Arbeit besteht. Gönnen Sie sich ruhig ein paar freie Tage! Genießen Sie die derzeit schönen Tage in Hamburg und Umgebung.

Wassermann 21.01. bis 19.02.

Mit sich eins sind die Wassermänner. Sie fühlen sich pudelwohl und sind rundum zufrieden. Sich nicht von äußeren Dingen beeinflussen zu lassen, ist den Wassermännern bis jetzt sehr gut gelungen und auch im kommenden Monat werden Sie damit keine Probleme haben. Ihre Umwelt (Nachbarn, Kollegen) fühlt sich bei ihnen gut aufgehoben und schätzt Ihre umgängliche, menschliche und fördernder Art. Weiter so!

Fische 20.02. bis 20.03.

Der Planet Uranus in Ihrem Zeichen bringt noch immer viel Unruhe und Neuerungen in Ihr Leben. Nutzen Sie Energien und bleiben Sie aufgeschlossen für neue Eindrücke und Erfahrungen. Ihre persönlichen Probleme werden sich fast von allein wieder einrenken. Bleiben Sie beruflich am Ball, ihr Chef hat viel vor mit Ihnen! Zeigen Sie Engagement.

Es wird Sie eine unerwartete Enttäuschung kurzfristig aus der Fassung bringen. Aber jetzt wissen Sie, wie Sie am besten handeln müssen. Das beeindruckt Ihre Mitmenschen sehr, Sie steigen in deren Achtung. Ihr jüngstes Projekt kommt sehr gut an, was Ihnen auch in Zukunft einige Türen öffnen kann. Halten Sie durch und glauben Sie an Ihr Projekt!

Stier 21.04. bis 20.05.

Nach ein paar heftigen Diskussionen läuft in Ihrer Beziehung wieder alles harmonisch. Vielleicht nehmen Sie manchmal die finanziellen Seiten zu wichtig, das verunsichert den Partner ein bisschen. Deshalb raten wir Ihnen, Ihre guten Vorsätze in die Tat umzusetzen, die Lorbeeren werden Sie schon bald ernten können!

Zwilling 21.05. bis 21.06.

Nutzen Sie die Energie, die Mars Ihnen jetzt gibt, und pflegen Sie Kontakte, um Ihr berufliches Fortkommen zu intensivieren! Sie sollten jede Verdienstmöglichkeit nutzen, die Ihnen geboten wird. Venus könnte ihr Füllhorn ausschütten. In der Liebe erwarten Sie schöne Aussichten, freuen Sie sich auf inspirierende Bekanntschaften. Bleiben Sie offen für Neues!

Krebs 22.06. bis 22.07.

Es bringt Ihnen im Moment gar nichts, wenn Sie um jeden Preis Ihren Willen durchsetzen wollen. Versuchen Sie vielmehr, auf diplomatischem Weg einige Ihrer Wünsche zu äußern. Achten Sie stets darauf, andere nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen. Die Zeit ist derzeit günstig, mit Ihren Vorgesetzen über eine Gehaltserhöhung zu sprechen oder mit einem guten Kunden über zukünftige und langfristige Aufträge zu sprechen. Diese Chance sollten Sie unbedingt nutzen.

Löwe 23.07. bis 23.08.

Der Planet Venus steht voll in Ihrem Zeichen. Tür und Tor sind in Sachen Liebe geöffnet. Neue Bekanntschaften kommen auf Sie zu, alte festigen sich. Man hört Ihnen gerne zu. Spielen Sie doch einmal spontan Lotto, vielleicht gibt Venus Ihnen die richtigen Zahlen ein. Binden Sie den (Lebens-)Partner in Ihre Entscheidungen ein, das verbessert und stabilisiert die Beziehung.

Jungfrau 24.08. bis 23.09.

Die Planeten Saturn und Mars bringen Klarheit darüber, wie und wo Sie Ihre Energien einsetzen können. Handeln Sie stets überlegt. Machen Sie einen Schritt nach dem anderen. Aber tun Sie die Schritte: Die Zeit ist momentan sehr günstig, um neue Projekte ins Leben zu rufen. Sie können auch hoch gesteckte Ziele in Kürze erreichen, wenn Sie etwas dafür tun!

Waage 24.09. bis 23.10.

Die Freude an Ihrer Tätigkeit sollte Ihnen wichtig sein. Ist dies nicht der Fall, dann wechseln Sie unbedingt den Job. Auch wenn Sie zögerlich sind – treffen Sie Entscheidungen, damit Sie selbst und Ihr Partner klar sehen. Nichts ist für Ihren Partner schlimmer, als sich nicht orientieren zu können. Sie halten viel verborgen.

Skorpion 24.10. bis 22.11.

Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion haben ein Problem: Manche Dinge brauchen einfach Zeit und Sie gewinnen nichts, wenn Sie etwas auf Krampf beschleunigen wollen. Sie sollten dringend versuchen, geduldiger sein und den Lauf der Dinge etwas abwarten. Auf gar keinen Fall sollten Sie sich jetzt zurückziehen. Das irritiert nur. In diesem Monat lernen Sie einen netten Menschen kennen.

Schütze 23.11. bis 21.12.

Liebe Schützen: Denken Sie etwas mehr an Ihre Zukunft. Sie werden dann an Ihrem Arbeitsplatz genau die Dinge bekommen, die Sie sich wünschen. Ihre Toleranz auf den verschiedenen Gebieten beeindruckt alle in Ihrer Umgebung. Man mag Sie sehr. Beruflich und privat kann es momentan gar nicht besser laufen.

Aus unserem Archiv

Aktion: „Beim kleinsten Verdacht 110 wählen“

(mr). „Aufmerksame Nachbarn sind ganz wichtig. Wenn jeder beim kleinsten Verdacht die Polizei über die Notrufnummer 110 wählt, könnten viele Einbrüche von vorn herein vereitelt oder Einbrecher schneller gefasst werden“, sagt Schauspieler Marek Erhardt. Der Ehrenkommissar der Hamburger Polizei ist das Gesicht eines Plakates, dass im Rahmen der Kampagne zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität der Polizei Hamburg ab sofort in der ganzen Stadt insgesamt 100 Mal aushängt. Dem Schauspieler („Da kommt Kalle“) ist es dabei ein Anliegen, die Polizei in ihrem Kampf gegen die Einbruchskriminalität zu unterstützen. Die Bewohner der Hansestadt sollen mit dieser Kampagne sensibilisiert werden, schon bei kleinstem Verdacht einer möglicherweise bevorstehenden Einbruchstat die Polizei über den Notruf 110 zu alarmieren.“

Unser Foto links zeigt den Pressesprecher der Polizei Hamburg, Timo Zill (links) und Schauspieler Marek Erhardt. Foto: FoTe-Press