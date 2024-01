(mr). Was für ein Familiendrama! Wie mehrere Medien unter Berufung eines Artikels in der „Bild-Zeitung“ berichten, sollen die beiden Kinder der Steakhaus-Erbin Christina Block („Block House“) in der Silvesternacht im dänischen Gravenstein entführt worden sein.

Wie es heißt, soll Ex-Mann Stephan Hensel gemeinsam mit den beiden Kindern am 31. Dezember 2023 das Silvester-Feuerwerk bestaunt haben. Dann seien mehrere Männer aufgetaucht und hätten ihn niedergeschlagen. Dann sollen die Unbekannten die Kinder des getrennt lebenden Paares in ein Auto gebracht haben. Dies hätte die dänische Polizei der Zeitung bereits bestätigt.

Mit den Kindern an Bord sollen die Männer über die Deutsch-Dänische Grenze nach Hamburg gefahren sein. Dort sollen sich die Kinder seitdem in der Obhut der Mutter, Christina Block, befinden. Daraufhin sollen sie dänischen Behörden einen europäischen Haftbefehl erlassen haben. Nach Angaben der „Bild-Zeitung“ soll dieser Haftbefehl von der Hamburgischen Staatsanwaltschaft allerdings nicht vollstreckt, sondern in einen Aufenthaltsbeschluss umgewandelt wurde. Dieser hat zur Folge, dass Christina Block den Behörden regelmäßig ihren Aufenthaltsort mitteilen muss. Eine offizielle Bestätigung gebe es aktuell weder von der Staatsanwaltschaft noch von der Polizei.

Auf dem Grundstück der Villa soll es zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Den Beamten seien von Nachbarn „verdächtige Personen“ gemeldet worden, die sich rund um das Grundstück aufhielten. Ein Streifenwagen fuhr vor. Vorgefunden seien aber nur Personen, die auch ein berechtigtes Interesse am Betreten des Grundstücks hätten.

Ebenfalls am Dienstagabend meldete Christina Block, dass ihre Kinder wohlbehalten bei ihr seien : „Die Kinder sind wohlauf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe“, ließ sie über eine Sprecherin des Unternehmens „Block-House“ verlauten.

Welche Konsequenzen nun auf Christina Block zukommen, bleibt abzuwarten.

Aktualisierung: Im Fall der Kinder von Steakhaus-Erbin Christina Block kam es am 5. Januar zu einer Wende. Das Oberlandesgericht Hamburg hat darüber entschieden, dass die Kinder wieder zurück zum Vater nach Dänemark gebracht werden müssen. Die Anwälte des Vaters Stephan Hensel holten die Kinder ab, brachten sie nach Dänemark. Dort sind die beiden entführten Kinder jetzt.