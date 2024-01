(ha/mr). Das neue Jahr ist vier Tage alt und dennoch wird in Hamburg noch immer geknallt. So auch gestern Nachmittag gegen 16 Uhr am Gropiusring in Steilshoop. Dort kam es zu einem folgeschweren

Unfall durch einen Feuerwerkskörper. Drei Jungs waren in dem Stadtteil mutmaßlich auf der Suche nach Knallern aus der Silvesternacht. Und sie wurden fündig, ein Jugendlicher zündete einen Böller offenbar an. Dieser explodierte aus bislang ungeklärten Gründen in der linken Hand eines 13-Jährigen, der sich dadurch eine Amputationsverletzung zuzog. Das teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der Jugendliche in eine Hamburger Spezialklinik gebracht und dort weiterversorgt.

Im Nachgang wurden die Augenzeugen und die Familienangehörigen durch das Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug des Rettungsdienstes sowie das Kriseninterventionsteam des Deutschen-Roten-Kreuzes. Auch die Polizei war mit mehreren Beamten am Ort des Geschehens und ermittelt nun die genaue Ursache.

Bereits in der Silvesternacht kam es bei einem rettungsdienstlichen Einsatz zu einer Amputationsverletzung der linken Hand.