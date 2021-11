(mr). Es war ein filmreifer Coup: 2009 war der unter dem Künstlernamen Xatar bekannt gewordene Rapper an einem Überfall auf einen Goldtransport beteiligt und ging deswegen mehrere Jahre ins Gefängnis. Es folgte eine Karriere als Rapper und er baute verschiedene Musikfirmen auf, für die er junge Künstler unter Vertrag nahm. Xatar gilt als eine der mächtigsten und schillerndsten Figuren der deutschen Rap-Szene. Aktuell verfilmt der Hamburger Star-Regisseur Fatih Akin die beispielslose Karriere.

Nachdem die Filmcrew unter anderem in den vergangenen Wochen in Esslingen gedreht hat, rollte der Filmkoloss nun in die Hansestadt. So wurde heute Vormittag die Brüderstraße in der Hamburger Innenstadt für einen Filmdreh komplett gesperrt. Fatih Akin war sowohl als Drehbuchautor und Regisseur vor Ort. An der Brüderstraße wurde eine Szene gedreht, die in Paris spielt. Zahlreiche Fahrzeuge mit französischem Kennzeichen parkten am Straßenrand. Drei Fahrzeuge fuhren während des Drehs die Straße entlang. Besonderheit: das typische gelbe Abendlendlicht an den Pkw.

Ein Mann, eine Frau und Kind liefen einmal über die Straße und gingen zu einem Cafe.

Akins Hamburger Firma Bombero international produziert das Gangster-Biopic, das mit 700.000 Euro von der Filmförderung Hamburg Schleswig Holstein und weiteren Geldern von der Filmförderung NRW unterstützt wird. Der Rapper heißt mit bürgerlichen Namen Giwar Hajabi und ist aus der deutschen Hip-Hop Landschaft nicht mehr wegzudenken. Fatih Akin erzählt nun dessen Geschichte – vom Knast bis zum erfolgreichen Musiker und Unternehmer – basierend auf Hajabis Biografie „Alles oder Nix“ aus dem Jahr 2015.

Eines der Hauptmotive in Hamburg war eine Villa an der Dörpfeldstraße. Dort standen vom 8. bis 11. November etwa 20 Produktionsfahrzeuge (Maskenmobile, Aufenthaltswagen, Stromfahrzeuge, Catering, Technikwagen). Das Gangster-Biopic soll nach Angaben der Filmförderung 145 Minuten lang und zehn Tage lang in Hamburg gedreht werden. Dabei fungiert die Hanstestadt allerdings als die britische Hauptstadt London und offenbar Paris, wie es in einem Anwohnerschreiben heißt.

Der Arbeitstitel des Projekts lautet „Rheingold”, der endgültige Name steht noch nicht fest. Auch wann der Film zu sehen sein wird, stehe aktuell noch nicht fest.

„Pfefferkörner“ gesucht – Kinder aus Hamburg können sich bewerben

Zwei der aktuellen „Pfefferkörner“ bei Dreharbeiten vor der St. Katharinen-Kirche am 25. Oktober 2021 in Hamburg. Foto: FoTe Press

(ha/mr). Für die 19. Staffel der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ (ARD) werden aktuell Mädchen und Jungen von 8 bis 12 gesucht. In den Sozialen Medien ruft die TV-Produktion Letterbox (dreht in Hamburg unter anderem „Großstadtrevier“, „Notruf Hafenkante“ und „Die Kanzlei“) Kinder dazu auf, sich ab sofort zu bewerben. Als Voraussetzungen werden gute Schulnoten, Sportlichkeit und Hamburg als Wohnort genannt. „Du musst im Großraum Hamburg wohnen und als Mädchen 8-12 Jahre und als Junge 11-12 Jahre alt sein“, heißt es wörtlich.

Seit mehr als 20 Jahren ermitteln die Kinderdetektive in der Speicherstadt

Die „Pfefferkörner“ freuen sich auch ausdrücklich über Bewerbungen von „People-of-Colour“-Kindern.

Wie wird das Casting ablaufen?

Den genauen Ort und den Zeitpunkt des Castings teilen wir rechtzeitig mit. Hierzu bekommen die Bewerber eine Casting-Szene zugeschickt, auf die sie sich gründlich vorbereiten sollten (Text gut lernen, Szene begreifen, Szene spielen). Das Casting wird mit einer Kamera aufgenommen und dauert nicht länger als etwa 20 Minuten. Die Wartezeiten drum herum können schon mal etwas länger sein. Bewerber sollten daher genug Zeit und Geduld mit bringen. Insgesamt rechnet das Filmteam mit 3 bis 4 Casting-Runden.

Was soll ich beim Casting anziehen?

Wir suchen für unsere Kinderserie Schauspieler und keine Models! Am besten kommen Bewerber in bequemer Kleidung, in der sie sich wohl fühlen und in der sie sich gut bewegen können. Die Filmcrew möchte alle Bewerber kennen lernen und appelliert alle Bewerber, sich so zu zeigen, wie man ist.

