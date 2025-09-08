(mr). Horst Schlämmer ist kult! Aktuell dreht das Filmteam der TV-Gesellschaften Bubbles Film, Honeybird Film, Leonine Studios und ARD Degeto Film mehrere Szenen für den neuen Kinospielfilm „Horst Schlämmer sucht das Glück“ – und zwar vor den Toren Hamburgs in Itzehoe. In einem Modegeschäft am Oelmühlengang Ecke Breite Straße traf Ihre Hamburger Allgemeinen Rundschau am Montag (8. September) das TV-Team. Fotos von den Dreharbeiten? Strengstens verboten! Offenbar kommt es im dem Geschäft zu einer spannenden Szene. Interessant: beim Dreh steht ein Horst Schlämmer-Double vor der Kamera. Außerdem agiert eine Kleindarstellerin offenbar als penatranter Fan und Autogrammsämmlerin. Das Filmset ist in den Innenräumen des Geschäfts gut gegen Einblicke geschützt. Mehrere Security-Mitarbeiter stehen an jeder Ecke und passen auf, dass das Filmteam in Ruhe arbeiten und Aufnahmen machen kann.

Na, erkennen Sie ihn? Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer in Itzehoe. Noch fehlen die typische Brille, die falschen Zähne und ein falscher Schnurrbart. Aber nach einem Aufenthalt im Maskenmobil ist er wieder so, wie wir ihn kennen…

Gegen 12.30 Uhr ist Mittagspause. Horst Schlämmer verlässt das Geschäft, steigt in eine schwarze Luxuslimousine und wird von einem Fahrer zur Basis gefahren. Was genau die Basis ist, erklären wir später. Zunächst zur Figur Horst Schlämmer: Bei Horst Schlämmer handelt sich um den kultigen Reporter des „Grevenbroicher Tagblatts.“ Der Komiker Hape Kerkeling schuf mit der Kusntfigur des Horst Schlämmer einen Lokalreporter mit Vokuhila-Friseur, der nicht nur für das Amt des Bundeskanzlers kandidierte. Als stellvertretender Chefredakteur akkreditierte er sich vor einigen Jahren in den Landtag in Schleswig-Holstein und interviewte Politiker. Zudem nervte er die Bundespressekonferenz mit seinen Fragen (Gibt es Gebäck?). Dies tat er noch penetrant, dass zeitweise ein Hausverbot gegen ihn verhängt wurde.

Am Rande der Dreharbeiten kommt es zu einem

schnellen Fototermin zwischen einem „echten“

Reporter einer Lokalzeitung, dem Protagonisten

Horst Schlämmer und dem Geschäftsführer des

Modesgeschäfts B&H und Vorsitzenden des

Vereins „Wir für Itzehoe“, Sven Haltermann.

Im August 2009 kam mit „Horst Schlämmer – Isch kandidiere!“ die Filmkomödie in die deutschen Kinos und zog über 1.300.000 Besucher an. Nun wird offenbar ein zweiter Kimofilm realisiert. Über den Inhalt zum Kino-Comeback der Kultfigur gibt es nicht viele Informationen. Auf der Homepage der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein heißt es kurz und bündig: „Horst Schlämmer hat die Faxen dicke. Weil in Deutschland alle Menschen nur noch schlecht drauf sind und niemand mehr lächelt, macht er sich auf die Suche nach dem Glück. Irgendwo zwischen Tegernsee und Sylt, zwischen Köln und Dresden, zwischen Geld, Kühen und Sado-Maso-Studios muss es sich doch verstecken. Ein Horst Schlämmer Road-Movie. Sechs Drehtage sind in SH geplant.“

Die Regie führt Sven Unterwaldt, der den Entertainer Hape Kerkeling bereits bei den „7 Zwerge“-Filmen in Szene setzte. An der Seite von Kerkeling spielen nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau unter anderem Jochen Busse, Kerstin Thielemann, Dagmar Sachse, Ann-Cathrin Sudhoff, Ulrich Bähnk, Tahnee Schaffarczyk, Meltem Kaptan und Elena Uhlig mit. Auch der „Tatort“-Darsteller Peter Trabner wurde am Set gesichtet.

Gedreht wurde bislang unter anderem in Hamburg-Harburg und auf dem Museumsschiff Cup San Diego in Hamburg. In diesen Tagen macht das Filmteam Aufnahmen in Schleswig-Holstein.

In Itzehoe stehen zwei Drehtage auf dem Plan. Ob ausschließlich in dem Modegeschäft gedreht wird? Unklar! Klar hingegen ist, dass die Basis auf dem alten Meiereiparkplatz an der Breitenburger Straße aufgebaut ist. Bei der Basis handelt es sich um eine Art Filmdorf, in dem mehrere Fahrzeuge platziert sind. Unter anderem Maskenmobil, Aufenthaltsmobile für die Darsteller, Cateringwagen, Toilettenanhänger, Technikfahrzeuge. Auch Fahrzeuge fürs Kostüm stehen hier. Obwohl die Basis vom Drehort (das Modegeschäft) nur wenige Meter entfernt sind, werden sowohl die Schauspieler als auch Teile der Filmcrew mit Shuttlebussen hin und her gefahren. Damit die Fahrer der Shuttlebusse den Weg finden, stehen an fast jeder Kreuzung und Straßenecke Sperrhüte mit entsprechender Beschriftung „Basis“ oder „Set“. Mit „Set“ ist der Drehort gemeint, an dem die Aufnahmen entstehen.

Vorne steht ein Maskenmobil für die Schauspieler.

Der Anhänger dahinter ist der Aufenthaltswagen

für Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer.

Horst Schlämmer, stellvertretender Chefredakteur des „Grevenbroicher Tagblatts“, ist

sehr fotoscheu. Beim Anblick eines seiner

„Kollegen“ verdeckt er sein Gesicht mit einem Zettel…

In Itzehoe stehen an mehreren Straßenecken und Kreuzungen

diese Sperrhüte. Sie zeigen den Fahrern der umfangreichen

Fahrzeugflotte den Weg zum Drehort beziehungsweise der Basis.

Den ausführlichen Bericht über die Filmarbeiten in Hamburg-Harburg lesen Sie hier.