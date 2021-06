(ha/mr). Die Corona-Pandemie stellt den Hagenbecks Tierpark auch weiterhin vor enorme Herausforderungen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Einnahmeverluste in Millionenhöhe sind für das gemeinnützige Unternehmen nur sehr schwer zu kompensieren. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden aber dringend für den Erhalt und die Pflege des Tierparks und des Tropen-Aquariums benötigt. Als privatfinanzierter Tierpark in Deutschland ist die wirtschaftliche Situation eine andere als die der öffentlich geförderten Zoologischen Gärten. Der komplette Lockdown war für das Unternehmen eine große Belastung. Daher entschied sich der Tierpark zunächst, die Jahreskarten nicht zu verlängern. Dauerbesucher hatten beklagt, dass Hagenbeck zunächst nicht bereit war, die Ausfallzeiten während der Pandemie von insgesamt fast acht Monaten zu erstatten. Nun die Wende. Das Coronaviewrus stelle den privatgeführten Zoo weiterhin vor enorme Herausforderungen, schreibt Geschäftsführer Dirk Albrecht.



Wörtlich heißt es: “Als Zeichen unserer Wertschätzung für Ihre Geduld können wir Ihnen jetzt bestätigen, dass wir Ihre Jahreskarte um die Zeit des Lockdowns verlängern werden. Sollten Sie davon nicht Gebrauch machen, bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen und nehmen Ihr Engagement als großzügige Spende gern entgegen.” Wer eine Verlängerung seiner Jahreskarte beantragen möchte, sollte Folgendes beachten:

Ihre Anfrage richten Sie bitte per Post oder E-Mail an jahreskarten-verlaengerung@hagenbeck.de

Folgende Anlagen sollte Ihr Schreiben/Ihre E-Mail unbedingt enthalten:

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

alle Belege, Quittungen, Gutscheine und Jahreskarten, die vom Schließzeitraum betroffen sind:

1. Lockdown

Tierpark 18.03.2020 – 05.05.2020

Tropen-Aquarium 14.03.2020 – 02.06.2020

2. Lockdown

Tierpark 02.11.2020 – 27.04.2021

Tropen-Aquarium 02.11.2020 – 02.06.2021

Liegen uns alle Daten von Ihnen vor, errechnen wir die Ausfallzeiten Ihrer Jahreskarte. Anschließend senden wir Ihnen per Post oder E-Mail einen Gutschein zu, der aufzeigt, bis zu welchem Zeitpunkt Ihre Jahreskarte verlängert wird. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.