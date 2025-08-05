(ha). Der Hamburger Flughafen begrüßt eine neue Direktverbindung im Streckennetz: Am heutigen Freitag feiert Wizz Air den Erstflug von Hamburg nach Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien. Die Airline weitet ihr Angebot ab Hamburg damit deutlich aus: Seit April verbindet Wizz Air die Hansestadt bereits mit Kutaissi in Georgien, und ab Oktober folgt eine weitere neue Strecke nach Jerewan in Armenien. Ab sofort bedient Wizz Air die Strecke nach Sibiu jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Tickets sind bereits ab 39,99 Euro über die Website www.wizzair.com oder in der mobilen App buchbar.

„Mit der neuen Direktverbindung nach Sibiu baut Wizz Air das Angebot ab Hamburg deutlich aus. Reisende haben so eine noch bessere Anbindung nach Osteuropa. Sei es für den Besuch bei Familie und Freunden oder um neue Reisemöglichkeiten abseits der klassischen Touristenziele zu entdecken – unsere Fluggäste profitieren von noch mehr Auswahl und Komfort”, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Wir freuen uns sehr darüber, unseren Passagieren mit der Verbindung von Hamburg nach Sibiu noch mehr Möglichkeiten zu bieten, die kulturelle und landschaftliche Schönheit Osteuropas zu entdecken. Die neue Strecke stärkt nicht nur unsere Präsenz in Hamburg, sondern verbindet Reisende auch mit einer der charmantesten und historisch bedeutendsten Städte Rumäniens. Egal, ob Sie die Familie besuchen oder neue Ziele erkunden – Wizz Air sorgt dafür, dass Reisen für alle einfach und spannend bleibt“, sagt Anastasia Novak, Corporate Communications Managerin bei Wizz Air.

Historisches Transsilvanien hautnah: Ein Besuch in Sibiu

Sibiu, auch bekannt als Hermannstadt, ist ein architektonisches Schmuckstück im Herzen von Siebenbürgen und wurde bereits zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt. Besucher erwartet eine historische Altstadt mit mittelalterlichem Flair, beeindruckende Plätze wie der „Große Ring“, die berühmte Lügenbrücke und Bauwerke wie das Brukenthal-Museum, eine der ältesten Kunstsammlungen Osteuropas. Die Stadt begeistert zudem als Tor zur transsilvanischen Bergwelt der Karpaten. Nur rund 150 Kilometer von Sibiu entfernt liegt das legendäre Schloss Bran, oft als „Draculas Schloss“ bezeichnet, das sich als spannendes Ausflugsziel anbietet. Dank der zentralen Lage und der guten Anbindung gelangen Fluggäste vom Flughafen Sibiu binnen weniger Minuten in das Zentrum der Stadt: Die Bushaltestelle liegt direkt am Terminalausgang und das Cityzentrum ist in gut 20 Minuten erreichbar.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für die neue Direktverbindung zwischen Hamburg und Sibiu sind ab sofort ab 39,99 Euro buchbar – online auf der Website von Wizz Air oder über die Wizz Air-App. Die Flüge finden wöchentlich montags um 11:50 Uhr, sowie mittwochs und freitags um 11:35 Uhr statt. Diese komfortablen Flugzeiten machen Sibiu besonders attraktiv für Städteurlauber, Kulturinteressierte und Familienbesuche.