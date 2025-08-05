(mr). Er gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern im Land und wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, Comedypreis, Adolf-Grimme-Preis und Jupiter-Filmpreis ausgezeichnet: Christoph Maria Herbst (59). In dieser Woche wurde er allerdings als Fahrradkurier in Hamburg erwischt. Ein Abstieg für den beliebten Darsteller, der als “Stromberg” bekannt wurde? Keineswegs! Christoph Maria Herbst macht die Kurierfahrten als Schauspieler für die neue Tragikkomödie mit dem Arbeitstitel “Sommer auf Asphalt” für den NDR/arte. In der HafenCity drehte er in dieser Woche auf der Straße Am Kaiserkai mehrfach seine Runden und wurde von einer Filmcrew begleitet – natürlich auch auf Fahrrädern. Die Straße wurde von etwa zwölf Security-Mitarbeitern abgeriegelt, so dass Christoph Maria Herbst mit seinem Fahrrad freie Fahrt hatte. Worum geht es in dem 90-minütigen Film? Fahrradkurierin Valeska alias Les (gespielt von Mala Emde, 29) lebt schnell, spontan und unbeschwert – zumindest bis ihr entfremdeter Vater Bert (Christoph Maria Herbst) plötzlich vor der Tür steht und nach einem Unfall auch noch ungefragt für seine Tochter aufs Rad steigt. Als Les dann noch von ihrer ungeplanten Schwangerschaft erfährt, ist sie mit einer neuen Realität konfrontiert. Der werdende Vater Tyler hätte zwar Lust auf ein Kind, ist aber leider selbst noch eins. Les‘ Welt steht endgültig Kopf. Und dabei hat Bert ihr noch gar nicht gesagt, dass er bald sterben wird.

Unter der Regie von Simon Ostermann (“Oh Hell“) entsteht eine sommerleichte Komödie über Generationenkonflikte, Bindungsfragen und urbane Lebenskonzepte. Der Film ist eine NDR/arte-Koproduktion und wird von Wüste Medien produziert.

Die Handlung basiert auf einer Idee von Brix Vinzent Koethe und Wolf Schmid`s Roman „Pedalpilot Doppel-Zwo“. Neben Christoph Maria Herbst und Mala Emde in der Hauptrolle sind auch Jenny Schily, Aaron Hilmer, Christiane Filla, Gina Haller, Charles Booz Jacob, Danilo Kamperidis und Leon Ulrich im Cast vertreten. Gedreht wird in Lüneburg und Hamburg noch bis Mitte August. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam unter anderem in der HafenCity und an der Marktstraße an. Einen separaten Bericht über die dortigen Filmarbeiten können Sie demnächst in der Online-Ausgabe der Hamburger Allgemeinen Rundschbau lesen. Der Film soll im kommenden Jahr zu sehen sein.

Das Filmteam von „Sommer auf Asphalt“ auf der Straße Am Kaiserkai in der Hamburger HafenCity. Mitarbeiter aus den Bereichen Kamera und Ton fahren neben und vor dem Schauspieler Christoph Maria Herbst. Fotos: FoTe Press