(mr). Kürzlich wurde das orangefarbene „Cannondale“-Mountainbike von Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald gestohlen. Das postete die 44-jährige Schauspielerin („Notruf Hafenkante“) am 15. August 2020 auf ihrem offiziellen Instagram-Account und machte diesen privaten Vorfall selbst öffentlich. Zu Fuß durch die Stadt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Bahn kommt für die Darstellerin aber wohl nicht in Frage, schließlich hat die TV-Polizistin offenbar schon einen Ersatz: nach den Dreharbeiten am Sonnabend, dem 22. August, für neue Folgen der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ in der Speicherstadt radelte Rhea Harder-Vennewald durch die Innenstadt Richtung Hoheluft.

Vorbildlich streckte sie den Arm aus, wenn sie nach links oder rechts abbog. Aber eine wackelige, ungewohnte Fahrweise hatte sie dennoch auf dem Ersatz-Fahrrad. Man muss sich halt auf ein neues gebrauchtes Fahrrad einstellen. Allerdings dürfte es nur eine Frage Zeit sein, wann auch dieses Fahrrad geklaut wird: am Lenker hing lediglich ein schlichtes Zahlenschloss, welches nicht sehr sicher aussah. (mr)

Ist Nackt-Sonnen in Hamburger Parks erlaubt?

Zwei Frauen liegen „Oben-Ohne“ im Jenfelder Moorpark auf ihren Decken. An heißen Tagen liegen hier auch gerne mal Frauen und Männer splitternackt. Foto: FoTe-Press

(mr). Der Sommer startet noch einmal richtig durch mit Temperaturen von über 30 Grad. Und da kommt der ein- oder andere Sonnenanbeter schon auf die Idee, sich völlig nackt im Park zu sonnen. Das gibt es auch in Hamburg in den Stadtparks. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hat sich umgehört, ob das eigentlich erlaubt ist und wie das Außenstehende empfinden, plötzlich mit nackten Tatsachen konfrontiert zu werden.

