(ha). Der 34- jĂ€hrige Hamburger Berufsfeuerwehrmann Mario Schnepf wird am 21. September 2020 zu seiner grĂ¶ĂŸten persönlichen Herausforderung aufbrechen. „Ich werde an den St. Pauli LandungsbrĂŒcken am Hamburger Hafen starten und dann knapp 400 Kilometer nach Sömmerda in ThĂŒringen laufen, wo am 26. September 2020 der Run4Kids Benefizlauf, ein Hindernislauf deren Veranstalter sich die Hilfe fĂŒr todkranke Kinder auf die Fahne geschrieben haben, stattfinden wird.

