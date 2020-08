(ha). Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am frĂŒhen Sonntagabend (16. August 2020) ĂŒber den Notruf 112 gegen 18:29 Uhr ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-Schmedemann-Straße in Hamburg Langenhorn gemeldet. Der zustĂ€ndige Leitstellendisponent alarmierte unter dem Stichwort „Feuer Menschenleben in Gefahr“ den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Sasel sowie drei Freiwillige Feuerwehren. Als die ersten EinsatzkrĂ€fte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte Unrat auf der Terrasse sowie EinrichtungsgegenstĂ€nde einer Wohnung im Erdgeschoss eines fĂŒnf-geschossigen Wohnhauses. Noch vor Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge wurden zwei Personen von der ersteintreffenden RTW Besatzung aus der Wohnung gerettet und anschließend notfallmedizinisch versorgt.

Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch unsachgemĂ€ĂŸe Handhabung eines Holzkohlegrills, wie die Feuerwehr mitteilt. Die BrandbekĂ€mpfung erfolgte im Außen- und Innenangriff mit einem Trupp unter umluftunabhĂ€ngigem Atemschutz mit einem C-Rohr ĂŒber die Terrasse der Wohnung.

Insgesamt wurden drei betroffene Personen rettungsdienstlich, sowie notĂ€rztlich gesichtet. Eine Person wurde mit schweren Brandverletzungen und einem schweren Inhalationstrauma in ein Zentrum fĂŒr Schwerbrandverletzte geflogen, eine weitere Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in ein umliegendes Krankenhaus befördert. Abschließend wurde das GebĂ€ude belĂŒftet und dann der Polizei zur Brandursachenermittlung ĂŒbergeben.

Nach Angaben der Feuerwehr waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, drei Freiwillige Feuerwehren, ein B-Dienst, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und ein BereichsfĂŒhrer der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt 50 EinsatzkrĂ€fte. Einsatzdauer insgesamt knapp eineinhalb Stunden.