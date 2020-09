(mr). Maria Furtwängler (Foto rechts) steht aktuell als Kommissarin Charlotte Lindholm für einen neuen “Tatort” (ARD) vor der Kamera. Bis zum 10. September 2020 dreht das Filmteam im Auftrag des NDR in Göttingen (Handlungsort) und Umgebung sowie in Hamburg. Die Ermittlerin wird in dem Fall „Die Rache an der Welt“ (Arbeitstitel) mit der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Studentin konfrontiert. Das teilt der NDR mit. Er lauert Frauen an abgelegenen Ecken auf und zwingt sie zu sexuellen Handlungen.

Preisgekrönter Drehbuchautor

Einzelheiten gibt die Sendeanstalt nicht preis. An der Seite von Maria Furtwängler sind in dem “Tatort” Daniel Donskoy, Mala Emde und unter anderem Sascha Alexander Gersak (Foto links) zu sehen. Die Regie führt Stefan Krohmer, das Drehbuch schrieb Daniel Nocke. Beide sind vielfach preisgekrönt. 2017 wurden sie für den Film „Meine fremde Freundin“ (NDR) mit dem Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen ausgezeichnet.

Dreharbeiten auf Lokstedter Sportplatz

Drei Tage lang wurde der Sportplatz des Turnvereins Lokstedt von 1892 e. V. in der Döhntwiete 20 in Lokstedt als Kulisse benutzt. Mehrere Banner mit der Aufschrift “SV rot weiß Leine” wurden aufgehängt, das Vereinshaus bekam ein neues Schild, am Eingang standen Fahrzeuge mit Autokennzeichen Göttingen (GÖ) – alles Filmkulisse. In der Szene handelt es sich um ein Rekordspiel des SV Leine: vom 13. bis 18. August wird laut Drehbuch auf dem Sportplatz Fußball für Integration gespielt. So steht es auf einem Plakat, welches im Eingangsbereich des Sportplatzes aufgestellt war. Gedrehte Szene: Zuschauer (Komparsen) zählen einen Countdown von 10 auf 0 herunter, dann rennen sie auf den Platz und feiern den Sieg ihrer Mannschaft. Diese Szene wurde mehrfach – aus verschiedenen Perspektiven und mehreren Kameraeinstellungen – gedreht. Das Erste wird den neuen NDR-„Tatort“ aus Göttingen voraussichtlich 2021 zeigen.