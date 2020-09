(ds). Feuerwehreinsatz im Neugraben-Fischbek: Bei Bauarbeiten in NÄhe eines Wasserwerks haben Mitarbeiter eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg bereitet in diesen Minuten die Entschärfung vor.

Gegen 14 Uhr wurden heute Nachmittag die Experten zur Fundstelle am Falkenbergsweg gerufen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, handelt es sich um eine deutsche 250 Kilo-Fliegerbombe. „Die Entschärfung wird fĂĽr den Kampfmittelräumdienst sehr komplex und gefährlich“, twittert die Feuerwehr am Abend und liefert auch gleich die Erklärung: „Das Material, das dem Kampfmittelräumdienst zur VerfĂĽgung steht, ist auf englische und amerikanische Bomben ausgelegt. Die Bauart und der Einbauort der ZĂĽnder sind komplett anders.“

Deutsche Bombe gefunden – Bereich wird evakuiert

Aktuell berät der Kampfmittelräumdienst das weitere Vorgehen. Sicher ist: Die Bombe muss noch heute Abend (Montag, 31. August 2020) entschärft werden. Feuerwehr und Polizei haben bereits einen Radius von 300 Metern festgelegt, der evakuiert werden soll. Deswegen müssen etwa 500 Personen ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurde ein weiterer Warnradius festgelegt, der von der Fundstelle gemessen 500 Meter beträgt.

Notunterkunft in der CU Arena Neugraben

Das zuständige Bezirksamt Harburg hat unterdessen eine Notunterkunft für die fast 500 Betroffenen der Evakuierung eingerichtet. Sie befindet sich in der CU Arena Neugraben (Am Johannisland 2-4). Wie die Feuerwehr twittert, läuft die Evakuierung des Sperrradius auf Hochtouren. 445 Menschen seien bereits von der Polizei in sichere bereiche gebracht worden.