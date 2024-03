(mr/ha). Es ist wahrlich nichts für Menschen mit Höhenangst: Das Karussell „Evolution“ feiert auf dem Hamburger Frühlingdom Weltpremiere. Das wurde mit zahlreichen Promis gefeiert. Unter anderem stiegen Lilly Becker, Ilka Groenewold und viele Influencer in das neue Fahrgeschäft der Familie Fackler aus Pinneberg. Bei „Evolution“ handelt es sich mit 66 Meter Höhe um das höchste, transportable Flugkarussell der Welt. Es erreiche eine Geschwindigkeit von bis zu 140 Stundenkilometern, heißt es in einer Mitteilung. Knapp zwei Minuten dauert eine Fahrt. „Es sind zwei Minuten des Nervenkitzels“, sagte Marilyn Fackler, Inhaberin des Fahrgeschäfts, am Eröffnungstag.

Das neue Fahrgeschäft wollten sich neben Lilly Becker auch die Moderatorin Verena Kerth, Sänger Marc Terenzi, Schauspieler und Kiez-Größe Kalle Haverland und der Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), nicht entgehen lassen. Sie alle waren bei der feierlichen Eröffnung dabei.

Der diesjährige Frühlings-Dom lohnt auf alle Fälle: neben der Neuheit „Evolution“ gibt es noch drei weitere neue Attraktionen auf dem Volksfest. So stehen auf dem Heiligengeistfeld die XXL-Schaukel „Excalibur“, der Wellenrutsche „Pirat“ und die Geisterbahn „Geister Tempel“ als neue Fahrgeschäfte.

Traditionsreiche Fahrten im Riesenrad, in der Wilden Maus oder in mehreren Autoscootern sind unter den über 200 Schaustellerbuden selbstverändlich auch wieder möglich.

Lilly Becker (links) und Marilyn Fackler bei der Einweihung

des weltweit höchsten transportablen Flugkarussells

„Evolution“. Foto: FoTe Press

Zahlreiche gastronomische Betriebe laden wieder kleine und große Besucher zur Zuckerwatte, einem Liebesapfel oder Lebkuchenherzen ein. Neben den neuen Fahrgeschäften gibt es in diesem Jahr auch ein Jubiläum: die Riesenkrake „Big Monster“ ist seit inzwischen 25 Jahren auf dem Dom zu finden.

Der Hamburger Frühlingsdom findet vom 22. März bis 21. April mit etwa 250 Schaustellerbetrieben auf dem Heiligengeistfeld statt. Traditionell wird es jeden Freitag (Ausnahme Karfreitag) ein Feuerwerk geben: am 22. März sowie 5. und 19. April. Am Karfreitag ist der Frühlingsdom geschlossen.