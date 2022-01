HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

(ha). Auch an diesem Sonnabend fanden in Hamburg wieder mehrere Aufzüge statt. Das „Hamburger Bündnis gegen Rechts“ meldete einen Aufzug unter dem Tenor „Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien!“ an. Dieser Aufzug setzte sich vom Theodor-Heuß-Platz aus mit etwa 1.000 Teilnehmern in Bewegung, der im weiteren Verlauf auf fast 3.000 Teilnehmer anwuchs. Um eine Durchführung im Sinne der Hamburgischen Eindämmungsverordnung zu gewährleisten, bestand die Erfordernis an die Teilnehmer der blockweisen Durchführung.

Hierbei wurden durch Personen eines Blocks im Bereich Jungerfernstieg der Abstand nicht eingehalten. Zum Teil vermummte Personen nahmen dicht an dicht und mit Regenschirmen geschützt an dem Aufzug teil. Aus diesem Grund stoppten die Einsatzkräfte den Aufzug auf und sprachen die entsprechenden Personen an. Nach dem diese die ordnungsgemäßen Abstände wieder eingenommen hatten, konnte der Aufzug störungsfrei zu Ende geführt werden. An der Schlusskundgebung am Gerhart-Hauptmann-Platz nahmen schlussendlich 3.500 Personen teil.

Darüber hianus wurde ein Aufzug unter dem Tenor „Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern!“ angemeldet, der durch die Versammlungsbehörde untersagt und das Verbot durch das Hamburgische Verwaltungsgericht bestätigt wurde. Im erweitertem Umfeld des Versammlungsorts des verbotenen Aufzuges erschienen im Laufe des Nachmittags mehrere tausend Personen. Neben einer räumlichen Verdichtung begann ein nicht unerheblicher Teil dieser Personen, Plakate zu zeigen und gemeinsam zu skandieren, sodass ein Versammlungscharakter und somit eine ebenfalls verbotene Ersatzveranstaltung entstand.

Über den Polizeiführer wurde diesen Personen eine Auflösungsverfügung erteilt und schlussendlich eine Entfernungspflicht ausgesprochen. Per Lautsprecher wurde den Personen eine Entfernungspflicht ausgesprochen und Zwangsmaßnahmen im Falle einer Nichtbefolgung angedroht. Dieser Aufforderung kamen die Personen im weiteren Verlauf nach und entfernten sich sukzessive von der Örtlichkeit. Dennoch griff die Polizei hart durch und nahm mehrerer Personen vorläufig fest.

Des Weiteren wurden noch drei weitere angemeldete und von der Versammlungsbehörde bestätigte Aufzüge in Barmbek unter dem Tenor „Gegen Ausgrenzung, Spaltung und Zwang!“ mit 1.500 Teilnehmern, „Wir vereint. Für eine bessere Zukunft!“ in Mundsburg mit 800 Teilnehmern und „Zusammenhalt und soziale Verantwortung statt ideologischer Zwänge“ in St.Pauli/Altona mit 200 Teilnehmern durchgeführt. Alle drei Aufzüge verliefen friedlich.

An dem Einsatz am vergangenen Sonnabend waren etwa 1.000 Polizisten mit Unterstützung von Beamten aus Berlin, Sachsen-Anhalt und Bremen beteiligt.

Gewinnspiel Januar: Das Album „Rausch“ von Helene Fischer

(mr). Nach einer kreativen Pause meldet sich Helene Fischer nun mit einem Paukenschlag zurück: Mit im Gepäck ihr brandneues Album „Rausch“ und 18 brandneue Songs. Weil wir in den vergangenen Monaten sehr großen Zuspruch von unseren Leserinnen und Lesern hatten, verlosen wir auch in diesem Monat wieder drei Alben. Dieses Mal das neue Album von Helen Fischer.

Wenn Sie ein Fan der in Bayern lebenden TV-Moderatorin und Sängerin sind oder zumindest die Musik sehr gerne hören, dann machen Sie mit.

„Rausch“ heißt das Album von Helene Fischer, auf dem 18 tolle Titel zu finden sind. „Volle Kraft voraus“, „Nichts auf der Welt“ und „Rausch“ sind drei davon. Frisch und melodisch sind aber auch die anderen Songs.

Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen? Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: Welcher aus der TV-Serie „Notruf Hafenkante“ bekannte Schauspieler dreht aktuell für eine neue Amazon-Verfilmung mit dem Arbeitstitel „Gefesselt“? Der Film handelt von dem so genannten „Säurefassmörder“ aus Hamburg-Raglstedt. Die Lösung finden Sie auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Ausgabe – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

Sie wissen die richtige Lösung? Dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung in eine Mail oder auf eine Postkarte! Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung bis zum 31. Januar 2022 per Mail an:

gewinnspiel@fote-press.de

Oder Sie schreiben uns eine Postkarte und schicken uns diese per Post:

HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

FoTe Press Zeitungsverlag M. Röhe

Stichwort: Gewinnspiel Januar 2022

Dimpfelweg 32, 20537 Hamburg-Hamm.

Weitere Gewinnspiele sehen Sie hier. Viel Glück!