Motorradsaison 2026: Informationstag der Polizei an der Elphi

(ha). Mit dem Frühling beginnt für viele Motorradbegeisterte wieder die schönste Zeit des Jahres – die Motorradsaison! Um gemeinsam sicher und mit Freude in die neue Saison zu starten, laden die Polizei Hamburg und ihre Verkehrssicherheitspartner von „Hamburg gibt 8!“ am kommenden Sonntag zu interessanten Stunden an der Elbphilharmonie ein – einem beliebten Treffpunkt für Bikerinnen und Biker.

Ein Blick auf die vergangenen drei Jahre zeigt, wie wichtig das Thema Sicherheit für motorisierte Zweiradfahrende ist: In Hamburg kam es in diesem Zeitraum zu 2.335 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Krafträdern. Dabei verstarben insgesamt 14 Menschen, 1.139 wurden leicht und 188 schwer verletzt. Die häufigsten Unfallursachen waren dabei Fehler beim Wenden, ungenügender Sicherheitsabstand, fehlerhafte Fahrstreifenwechsel und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Vor Ort stehen Beamtinnen und Beamte der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion, Einsatzkräfte der Verkehrsstaffel Süd und der Dienstgruppe Autoposer sowie Mitarbeitende der Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe für Gespräche, Tipps und Informationen rund um das Thema Motorradsicherheit zur Verfügung. Neu dabei sind in ihrer Freizeit sportlich motoradfahrende Polizistinnen und Polizisten des Projekts „Rennleitung 110“ – ein privat organisiertes Präventionsangebot.

Interessierte, auch ohne Motorrad, sind herzlich zu vielen Gesprächen und Tipps für eine ungetrübte Motorradsaison eingeladen.

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