Rassistische Beleidigung und Körperverletzung in Hamburg-Altstadt

(ha). Am Dienstagnachmittag (7. April 2026) soll in Hamburg-Altstadt ein bislang Unbekannter eine Frau und ihren Begleiter im Alter von 23 und 22 Jahren auf rassistische Weise beleidigt und auch geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die 23-Jährige und ihr 22-jähriger Begleiter in einem Elektronikfachmarkt auf der Rolltreppe, als sie von einem ihnen unbekannten Mann mutmaßlich rassistisch beleidigt wurden. Als sie ihn auf das Verhalten ansprachen, spuckte der Mann der Frau ins Gesicht und schlug den 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchte der Angreifer in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung mit Funkstreifenwagenbesatzungen führte nicht zur Identifizierung des Flüchtigen, der wie folgt beschrieben werden konnte:

– 25-30 Jahre alt

– „südländisches“ Erscheinungsbild

– etwa 170 Zentimeter groß

– kurze schwarze Haare

– Vollbart

– heller Hoodie mit einer Aufschrift „WIP“

– blaue Jeans

– weiße Sneaker

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) führt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können und/oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

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