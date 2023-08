(mr). Da haben Unbekannte ihren Frust aber herausgelassen: nach dem Friedensfest auf dem Ohlsdorfer Friedhof (22. Juli bis 6. August) wurde ein Zelt zerschnitten. Von 24 Zeltbahnen wurden mindestens 20 zerstört. Das Zelt soll an Bombenopfer des Zweiten Weltkrieges sowie an Widerstandskämpfer erinnern und wurde in Nähe der Kapelle 12 aufgestellt.

Besucher des 390-Hektar großen Parkfriedhofs wurden am vergangenen Freitag auf das völlig zerschnittene Zelt aufmerksam und alarmierten Polizei und Friedhofsleitung. Auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Es besteht die Vermutung aufgrund der klaren Positionierung des „Bündnisses Ohlsdorfer Friedensfest“, dass die Tat von Rechtsextremisten ausgeführt wurde. Polizei und Staatsschutz ermitteln aktuell. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise auf die Täter geben kann, der melde sich bitte umgehend bei der Polizei.

Das Friedensfest versteht sich als Feier der Befreiung vom Nationalsozialismus und finden jedes Jahr auf dem Friedhof Ohlsdorf statt.