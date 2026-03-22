(ha). Wer in Hamburg unterwegs ist, nutzt die U-Bahn, die Straßen rund um den Hafen oder den Elbtunnel – die großen Verkehrsschlagadern, über die in den Medien berichtet wird. Aber die eigentliche Infrastruktur ist viel umfassender als das bloße Straßennetz, denn sie bezieht auch die Radwege, Wanderpfade und Forstwege rund um die Stadt mit ein. Gerade in den Harburger Bergen und den Vierlanden zeigt sich, dass diese Wege nicht von allein instand gehalten werden. Wind und Wetter, Fahrzeuge und selbst Wanderer sind eine Belastung für die Wege – genau wie Pflanzen, die wuchern, wenn sich niemand kümmert. Sanierung ist also kein einmaliges Projekt.

Herausforderung in Stadt und Land

Das ist keine leichte Aufgabe, denn ob es sich um Wanderwege im Umland oder die Parks in der Stadt handelt, sind klassische Sanierungsmethoden teuer, lärmintensiv und logistisch aufwändig. Altes Material muss abtransportiert und neuer Schotter angeliefert werden, was gerade am Wasser und in Naturschutzzonen minimal invasiv und ökologisch verträglich sein muss. Hier darf der Boden nicht versiegelt werden, und trotzdem müssen die Wege belastbar sein. Für eine Stadt wie Hamburg ist die Wegesanierung damit ein umfassendes Langzeitprojekt.

Technische Lösungen für die Instandhaltung

Es gilt also, die bereits vorhandenen Ressourcen intelligent zu nutzen. Die moderne Technik hilft dabei, die Wege nicht komplett neu aufzubauen und stattdessen mit speziellen Maschinen den bereits vorhandenen Bodenbelag so aufzuarbeiten, dass Steine aufgebrochen und Bindemittel untergemischt werden. Dadurch wird die Tragschicht stabilisiert, ohne dass die Umwelt großen Schaden nimmt und es braucht deutlich weniger LKW-Fahrten und kürzere Bauzeiten, bis die Wege wieder einsatzbereit sind. In dicht besiedelten Regionen wie Hamburg und in den sensiblen Forsten des Umlands ist das Gold wert. Außerdem wird die Entwässerung, also das Dachprofil, direkt mit angelegt, was die Wege langlebiger macht und das Budget der Kommunen schont.

Recycling in der Wegesanierung

Eine Stadt, die wirklich nachhaltig sein möchte, muss mehr als bloß die Verpackungen im Supermarkt und die öffentlichen Verkehrsmittel betrachten. Im Wegebau bedeutet Kreislaufwirtschaft, dass mineralische Altstoffe nicht als Abfall deklariert werden und stattdessen als Baustoff einen neuen Zweck erhalten. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es wird weniger Energie für die Herstellung von neuem Material und in der Logistik verbraucht, was zu Hamburg und seinem Ideal von der grünen und klimaneutralen Metropole passt.

Langfristige, proaktive Werterhaltung

Nun kann eine proaktive Kommune nicht erst dann mit der Instandhaltung der Wege beginnen, wenn sie bereits von tiefen Schlaglöchern und Ausspülungen eingeschränkt sind.

Wer seine Wege proaktiv pflegt, kann sie über Jahrzehnte hinweg sichern und die kleinen Schäden beheben, bevor sie teure Großprojekte nach sich ziehen. In einer Stadt wie Hamburg, in der die Bodenverhältnisse durch die Nähe zu Elbe und Alster oft wechselhaft sind, ist diese Beständigkeit wichtig. Es geht darum, die Belastbarkeit der Wege so zu steuern, dass sie sowohl sommerlicher Hitze als auch den feuchten, frostigen Wintern des Nordens standhalten, ohne dass die Decken instabil werden.

Regionaler Tourismus und Sport

Auch für den Tourismus ist das wichtig. Kommen Besucher nach Hamburg, wollen sie auch die Erholungsgebiete in der Region erkunden. Es sind vor allem der Radtourismus in den Marschlanden und die Laufveranstaltung, die Hamburg seit jeher prägen und das Stadtleben bereichern, ohne dass sie unbedingt viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für die Flora und Fauna abseits der Wege bedeutet das, dass sie sich frei entfalten können, ohne von Besuchern plattgetreten zu werden. Eine durchdachte Sanierung trägt also indirekt dazu bei, den Konflikt zwischen intensiver Nutzung durch den Menschen und dem Erhalt wertvoller Naturräume in Einklang zu bringen, indem sie klare und attraktive Korridore schafft.

Die Rolle der Digitalisierung

Auch moderne Technologien helfen heute dabei, die Wegesanierung zu optimieren. Hochpräzise Sensoren und praktische GPS unterstützen die Teams dabei, so wenig Material wie möglich zu bewegen, die Instandhaltung besser zu planen und weniger Fehler zu machen. Überall in den handwerklichen und technischen Berufen nutzen Arbeiter diese Technologien und gerade in Hamburg sind die Kommunen ihnen gegenüber offen. Die Oberflächen profitieren, indem sie homogener werden, was besonders für Fußgänger und Radfahrer von Bedeutung ist. Letzten Endes ist eine funktionierende Infrastruktur kein Zufall. Wählen die Städte und Kommunen ihre Maschinen klug und nachhaltig, kann Hamburg sich als lebenswerte Großstadt behaupten, die gleichzeitig zukunftsorientiert und grün ist. Die Pflege der kleinen Wege wird dabei genauso professionell angegangen wie die der großen. Und mit innovativer Technik geschieht die Verkehrswende grün und nachhaltig.

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