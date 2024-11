(mr/ha). In Hamburg müssen Fahrgäste im HVV bereits jetzt tief in die Tasche greifen. Aber es wird noch teurer! Denn zum 1. Januar 2025 sollen die Fahrkartenpreise für Bus- und Bahnfahrerende erneut um durchschnittlich 5,2 Prozent steigen. Der Hamburger Senat hat kürzlich beschlossen, dass gerade die Wochen- und Monatskarten deutlich teurer werden. Die günstigere 9-Uhr-Tageskarte wird ab Januar kommenden Jahres abgeschafft. Einziger Trost: Fahrgäste, die ihre Fahrkarten über das Smartphone onlien buchen, zahlt nach wie vor sieben Prozent weniger. Immerhin!

Preiserhöhung im Vergleich zu den Vorjahren

So eine Preissteigerung hat es schon lange nicht mehr gegeben. 2019 stiegen die Ticketpreise um 2,1 Prozent – damit lagen sie in 2020 mit 1,3 Prozent leicht unter der damaligen Inflationsrate.

Der Preis für das Deutschlandticket steigt zum Januar bundesweit von 49 Euro auf 58 Euro. Für Schülerinnen und Schüler bleibt es in Hamburg gratis. Hamburgs Sozialticket verteuert sich um 3,50 Euro. Der Senat zahlt die Differenz. Der Preis der Deutschlandtickets mit Sozialrabatt wird folglich 22,50 statt bisher 19 Euro betragen. Der Preis der Mobilitätskarte für Asylbewerber steigt für Erwachsene von 19 auf 22,50 Euro und für Kinder von 9,50 auf 11,25 Euro. Das Bonusticket für Auszubildende verteuert sich von 29 auf 34,80 Euro. Teurer werden auch die Einzelfahrkarten. In einer Senatsdrucksache heißt es: „Die Einzelkarten Kurzstrecke und Stadtverkehr werden um 10 Cent (+5 %) erhöht.“

So ändern sich die Preise:

Fahrkartenart Bisheriger Preis 2024 Neuer Preis 2025 Online-Preis HVV-Einzelkarten Kurzstrecke/ Stadtverkehr 2,00 Euro 2,10 Euro 1,95 Euro Nahbereich / 1 Zone 2,70 Euro 2,80 Euro 2,60 Euro Hamburg AB /

1-2 Ringe 3,80 Euro 3,90 Euro 3,63 Euro 3 Ringe 6,20 Euro 6,40 Euro 5,95 Euro 4 Ringe 8,40 Euro 8,60 Euro 8,00 Euro 5 Ringe 10,20 Euro 10,40 Euro 9,67 Euro Ringe A-F / 6 Ringe 12,00 Euro 12,20 Euro 11,35 Euro Kind Hamburg AB / 1-2 Ringe 1,40 Euro 1,50 Euro 1,40 Euro Kind 5 Ringe 2,80 Euro 3,00 Euro 2,79 Euro Kind Ringe A-F / 6 Ringe 4,20 Euro 4,50 Euro 4,19 Euro HVV-Tageskarten 9-Uhr-Tageskarte Hamburg AB 7,50 Euro entfällt ab 2025 entfällt ab 2025 Gruppenkarte Hamburg AB 14,10 Euro 15,60 Euro 14,52 Euro Tageskarte Kind Hamburg AB 2,70 Euro 2,90 Euro 2,70 Euro Vollzeitkarten im Abonnement hvv Gesamtnetz Wochenkarte 29,00 Euro 38,00 Euro hvv Gesamtnetz Monatskarte 69,00 Euro 78,00 Euro hvv Deutschlandticket (monatlich) 49,00 Euro 58,00 Euro Bonusticket für Auszubildende (vollschulisch) 29,00 Euro 34,80 Euro Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Kritik kommt unter anderem von Heike Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Das 49-Euro-Ticket hat gezeigt, dass für viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Hamburg der Fahrkartenpreis eine entscheidende Rolle für die Nutzung von Bus und Bahn spielt. Dieses zarte Pflänzchen des Umstiegs wird vom Senat jetzt wieder mit Füßen getreten. Er hat nichts dazu gelernt, sondern unterstützt sowohl die Verteuerung des 49-Euro-Tickets als auch die der hvv-Fahrkarten. So wird das nichts mit der Mobilitätswende. Wer in Hamburg mehr Autofahrerinnen und -fahrer für den ÖPNV gewinnen will, muss die Preise senken. Und wer die heutigen hvv-Kundinnen und Kunden mit Preiserhöhungen bestraft, nimmt in Kauf, sie wieder ins Auto zurückzudrängen. Welch absurde und kurzsichtige Politik. Mehr öffentliche Gelder für den hvv rentieren sich immer, denn sie reduzieren die Klimafolgekosten, die vor allem durch den Autoverkehr auch in Hamburg verursacht werden.“